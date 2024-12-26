Чрезмерно жирный творог из Уфы стал лучшим в России

Творог с 10% жирностью, произведенный «Молочной кухней» из Уфы, стал победителем Ссероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Этот продукт, изначально разработанный для детского питания, получил высокую оценку экспертов и был удостоен приза «Вкус качества».