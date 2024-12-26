Чрезмерно жирный творог из Уфы стал лучшим в России

Posted 26 декабря, 12:13
Published 26 декабря, 12:13
Modified 26 декабря, 12:48
Updated 26 декабря, 12:48
Творог с 10% жирностью, произведенный «Молочной кухней» из Уфы, стал победителем Ссероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Этот продукт, изначально разработанный для детского питания, получил высокую оценку экспертов и был удостоен приза «Вкус качества».
— Обычно, продукты с повышенной жирностью считаются не самыми полезными, особенно, когда речь идет о молочной продукции. Творог с 10% жирности — это уже достаточно калорийный продукт, который не всегда легко вписать в рацион людей, следящих за фигурой, — считают эксперты. — Впрочем, для детского питания он, как и манная каша — источник энергии.
Однако, Алексей Гусев отметил, что данная победа является подтверждением качества и безопасности продукции «Молочной кухни», соответствующей высоким стандартам. Стоит отметить, что «Вкус качества» был присужден 14 видам товаров из числа лауреатов конкурса в номинации «Продовольственные товары».
Как ранее сообщал Mkset, Башкортостан впервые отправил партию мороженого на экспорт в страну восходящего дракона.