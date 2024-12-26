Более 80% россиян ищут машину на платформах объявлений

Posted 26 декабря, 08:46
Published 26 декабря, 08:46
Modified 26 декабря, 08:48
Updated 26 декабря, 08:48
По словам Воронова, уходящий год продемонстрировал положительную динамику по ряду параметров: количество новых автомобилей, выставленных на продажу увеличилось на 38%, машин с пробегом — на 35%.
«Сейчас одна из главных тенденций — активный интерес к машинам китайских производителей. Поэтому в 2024 году мы в том числе сфокусировались на этом сегменте и представили на платформе отдельный раздел с новыми машинами от официальных дилеров», — рассказал эксперт.
Опрос покупателей автомобилей показал: 49% аудитории используют видеосервисы для получения информации об автомобилях, 29% смотрят сайты дилеров и производителей, а 81% респондентов до посещения автосалона заходит на сайты объявлений. Так, каждый месяц «Авито Авто» просматривают 36,6 млн пользователей.
Воронов отметил, что в рамках сервиса Селект, с дилерами были достигнуты соглашения о предоставлении покупателям полной информации как об истории автомобиля, так и о его текущем состоянии, что способствует прозрачности онлайн-взаимодействия.
«Если дилер обеспечивает наличие указанного автомобиля, его заявленные качества, то получает дополнительный трафик», — сказал он.
Частные лица тоже могут выставить автомобиль на продажу через онлайн-сервис — Аукцион, а дилеры — сделать свои ставки и выкупить его.
Дилер же управляет всеми процессами (пополнение склада, продажи, маркетинг и др.) в системе автоматизации бизнеса Автохаб.
«Практика показывает, что те дилеры, которые активно используют различные онлайн-инструменты, развиваются быстрее. Например, к тем, кто работает с сервисом „Селект“, приходит на 14% трафика больше. Как результат, увеличиваются продажи», — заключил Воронов.