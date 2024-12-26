Билайн предложил башкортостанцам определить места, где улучшить связь

Posted 26 декабря, 08:26
Published 26 декабря, 08:26
Modified 26 декабря, 09:31
Updated 26 декабря, 09:31
В рамках проекта «Расскажи, где сделать связь ещё лучше» жители Башкирии могут отметить на карте до 5 точек, в которых нужно повысить качество связи. На сайте проекта можно не только поставить отметку в нужном месте, но и сообщить о текущем состоянии сети в этой локации. Участвовать в проекте могут клиенты всех операторов.
— В 2024 году мы продолжили модернизировать нашу сеть и запускать новые объекты связи как в загруженных городских локациях и жилых массивах, так и в сельской местности, и на автомобильных дорогах. Более того, на всей территории Башкирии мы провели рефарминг диапазона 2100, что позволило увеличить скорость 4G-интернета от билайна почти на 20%. Искусственный интеллект и другие современные решения играют важную роль в планировании сети. Однако мы её развиваем в первую очередь для клиента, ведь он — центр нашей стратегии. Поэтому мы стремимся вовлечь башкортостанцев в этот важнейший процесс и даем возможность в удобной форме рассказать о своих потребностях. Данная информация не только дополнит, но и обогатит процесс планирования развития сети, — комментирует директор Уфимского филиала билайна Максим Тюрихин.
За более чем 30 лет работы билайн создал сеть мобильной связи, охватывающую города, пригороды, поселки, деревни и соединяющие их трассы. Основа сети уже сформирована, однако сейчас перед оператором стоит задача быстро реагировать на растущие потребности клиентов.
Сбор заявок продлится с 24.12.2024 до 31.01.2025 года. Техническими экспертами билайна будут проанализированы все предложения. Как отметили в компании, на старте проекта нет возможности спрогнозировать, насколько большой будет отклик, поэтому оператор не может гарантировать в 2025 году улучшение во всех отмеченных локациях. Отбор мест для улучшений будет зависеть от разных факторов, в том числе от количества обращений и частоты упоминания в заявках пользователей. О том, какие территории будут выбраны для увеличения возможностей сети или обеспечения высокоскоростным мобильным интернетом, билайн сообщит участникам проекта после 1 марта 2025 года.
Рассказать о местах, где нужно улучшить связь, можно на странице проекта по ссылке.
Подробнее на сайте: beeline.ru