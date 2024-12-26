Билайн предложил башкортостанцам определить места, где улучшить связь

Сбор заявок продлится с 24.12.2024 до 31.01.2025 года. Техническими экспертами билайна будут проанализированы все предложения. Как отметили в компании, на старте проекта нет возможности спрогнозировать, насколько большой будет отклик, поэтому оператор не может гарантировать в 2025 году улучшение во всех отмеченных локациях. Отбор мест для улучшений будет зависеть от разных факторов, в том числе от количества обращений и частоты упоминания в заявках пользователей. О том, какие территории будут выбраны для увеличения возможностей сети или обеспечения высокоскоростным мобильным интернетом, билайн сообщит участникам проекта после 1 марта 2025 года.