Башкирия отправляет сорняки полякам

Posted 26 декабря, 17:47
Published 26 декабря, 17:47
Modified 26 декабря, 19:17
Updated 26 декабря, 19:17
Партия в 66 тонн семян расторопши, выращенной в Абзелиловском районе, отправилась прямиком в Польшу. Сотрудники Россельхознадзора тщательно проверили семена, прежде чем разрешить их отправку за границу.
Специалисты отобрали пробы, которые прошли лабораторные исследования на соответствие требованиям фитосанитарной безопасности Евросоюза. Как стало известно, никаких вредных организмов и «нежелательных элементов» в семенах обнаружено не было. Стоит отметить, что расторопша, хоть и считается сорняком, имеет множество полезных свойств и широко применяется в медицине и косметологии.
Как ранее сообщал Mkset, Башкортостан впервые отправил партию мороженого на экспорт в страну восходящего дракона.