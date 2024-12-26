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Posted 26 декабря, 17:47

Published 26 декабря, 17:47

Modified 26 декабря, 19:17

Updated 26 декабря, 19:17

Башкортостан наладил экспорт в Евросоюз

Башкирия отправляет сорняки полякам

26 декабря 2024, 17:47
Фото: FreePik.

Башкортостан наладил экспорт в Евросоюз

В Польшу отправилась крупная партия семян расторопши, которые в народе больше известны как сорняк, сообщает в четверг, 26 декабря, Россельхознадзор РБ.

Партия в 66 тонн семян расторопши, выращенной в Абзелиловском районе, отправилась прямиком в Польшу. Сотрудники Россельхознадзора тщательно проверили семена, прежде чем разрешить их отправку за границу.

Специалисты отобрали пробы, которые прошли лабораторные исследования на соответствие требованиям фитосанитарной безопасности Евросоюза. Как стало известно, никаких вредных организмов и «нежелательных элементов» в семенах обнаружено не было. Стоит отметить, что расторопша, хоть и считается сорняком, имеет множество полезных свойств и широко применяется в медицине и косметологии.

Как ранее сообщал Mkset, Башкортостан впервые отправил партию мороженого на экспорт в страну восходящего дракона.

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