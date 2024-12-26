Башкирия отправляет сорняки полякам

Специалисты отобрали пробы, которые прошли лабораторные исследования на соответствие требованиям фитосанитарной безопасности Евросоюза. Как стало известно, никаких вредных организмов и «нежелательных элементов» в семенах обнаружено не было. Стоит отметить, что расторопша, хоть и считается сорняком, имеет множество полезных свойств и широко применяется в медицине и косметологии.