5 блюд со всего мира от похмелья

Posted 26 декабря, 05:02
Published 26 декабря, 05:02
Modified 26 декабря, 05:02
Updated 26 декабря, 05:02
Первая помощь от похмелья не только у тайцев, но и очень популярный суп у нас. Приготовить при наличии продуктов легко и просто. Основа супа паста том-ям. Вариантов приготовления много: с креветками, грибами, курицей, или свининой.
Готовим Том-ям дома:
Вода — 500 мл.
Кокосовое молоко — 400 мл.
Курица — 300—400 г.
Грибы -300 г.
Помидоры черри — 125 гр.
Креветки очищенные — 300 гр.
Рыбный соус -2 ст. л.
Паста «Том ям» — 1 ст. л.
Растительное масло для жарки.
Кинза — для подачи.
Лайм — ½ шт.
Соль по вкусу.
От количества пасты зависит насыщенность вкуса супа. Ее можно добавлять по собственному вкусу. Обжарить на растительном масле пасту. Добавить в нее нарезанные грибы и мясо курицы. Пожарить все вместе все несколько минут. Залить все кокосовым молоком. Добавить помидоры черри, сок лайма. Затем довести до кипения и выключить. Перед подачей положить отваренные креветки и кинзу.
Хэджангук, так и переводится «суп для лечения похмелья».
В каждом регионе этой страны есть свой рецепт. Классический вариант включает в себя: говядину, соевую пасту и соус, ким-чи, зеленый лук, чеснок, и конечно острый перец.
Ингредиенты:
Говядина (лучше всего голень) — 150 гр.
Лук — 1 шт.,
Редька дайкон — 1 шт.
Ростки сои — 150 гр.
Перец чили — по вкусу.
Растиельное масло — 1 ст. л.
Белое вино — 1 ст. л.
вода — 2 л.
Чеснок — 2 зубчика,
Соевый соус — 2 ст. л.
Рыбный соус — 2 ч. л.
Соль по вкусу.
Приготовление:
Говядину обжарить со всех сторон на кунжутном масле. Добавить вино. Дайкон и лук, нарезанные соломкой и заправку для супа. Подержать на огне 2-3 минуты.
Добавить в воду и на максимальном огне довести до закипания. Уменьшить огонь Затем уменьшить огонь, и варить суп 20 минут. После добавить проростки сои и варить суп 20 минут. Перед подачей добавить чили и зеленый лук.
Этот популярный на Кавказе суп. Готовится из говяжьих ног и рубца. Насыщенный густой суп отлично помогает справиться с похмельем — главное не полениться и приготовить его заранее — время приготовления 8 часов.
Говяжий рубец — 1 кг.
Ножки говяжьи — 1 кг.
Вода — 5 л.
Мелко рубленный чеснок — 100 г.
Соль, черный перец по вкусу
Замочить рубец в соленой воде на три часа. Несколько раз поменять раствор, промывая рубец под холодной проточной водой. Рубец нарезать мелкими кусочками. Ножки очистить и промыть. Разрубить на несколько частей. Залить ножки и рубец холодной водой, довести до кипения. Слить воду и налить новую. Варить в течение 8 часов на медленном огне. Жир должен легко отходить от кости.Подавать с мелко порубленным чесноком, с молоком, солью и черным перцем.
Вариантов целебного супа много.
Основные продукты для приготовления супа:
Рубец вычищенный говяжий — 500 гр.
Несладкий йогурт- 100 мл.
Мука — 1 ст. ложка.
Чеснок — 2 дольки.
Винный уксус — 2 ст. ложки.
Паприка для подачи блюда.
Приготовление:
Следует промыть, замочить на пару часов и отварить рубец в течении 30-40 мин. Затем нарезать на крупные куски и варить еще 2 часа. Дать остыть бульону, удалить лишний жир. Рубец нарезать на мелкие кусочки. Яйца, йогурт, 1 половник бульона и муку смешать в отдельной миске. Влить в основную кастрюлю, добавить измельчённый чеснок, рубец, винный уксус и довести все до кипения. Подавать с паприкой.
Судя по комментариям к этому блюду мало, кто остается равнодушен — либо оно нравится, либо нет.
Щи из квашеной капусты с говядиной, с квашенной капустой и белыми грибами — оживляющие, наваристые со сметаной. Именно такие повара рекомендуют приготовить заранее. А потребуются они лишь утром 1 января. Чтобы щи были особенно вкусны готовить их нужно в духовке в керамическом горшке.
Ингредиенты:
Грудинка варено-копченая — 300гр.
Капуста квашенная — 200 гр.
Капуста белокочанная — 200 гр.
Морковь — 1 шт.
Чеснок — 2 дольки.
Грибы белые сушеные — 40 гр. или замороженные — 100 гр.
Вода — 2 литра.
Сметана, зелень для подачи.
Приготовление:
Сухие грибы вымочить в воде 30 минут, воду слить. Все ингредиенты нарезать и сложить в горшок. Томить в духовке 2,5-3 часа.
Афлямфу или Ашлян-фу — блюдо киргизской, уйгурской, дунганской кухни. Подается в холодном виде. Это густой, пряный, острый суп. Там же лапша, тушенные и свежие овощи, густой крахмальный кисель с уксусной подливкой. Варианты приготовления разные. Рецепт сложный., но отзывы от проверивших на себе спасительное средство сходятся в одном — помогает. Готовить его нужно заранее.
Говядина нежирная — 1200 гр.
Лук репчатый — 1 шт.
Чеснок — 3 дольки.
Помидор — 1 шт.
Томатная паста — 1 ст. ложка.
Соевый соус — 2 ст. ложки.
Соль по вкусу.
Красный сладкий перец — 1 шт.
Вода — 1,5 литра.
Рафинированное масло для обжарки.
Для крахмала:
Бобовый крахмал — 140 гр.
Уксусная эссенция 70% — 1 ч. ложка.
Растительное масло — 1 столовая ложка.
Вода — 1,25 литра.
Соль по вкусу.
Для соуса:
Вода — 1 литр.
Масло растительное — 2 столовые ложки.
Сахар — 2 столовые ложки.
Соль — 2 чайные ложки.
Яблочный уксус — 4 ст. ложки.
Специи — бадьян — 3 шт., гвоздика — 3 шт., черный перец горошком — 10 шт.
Для основы:
Пшеничной лапши для лагмана — 200 гр.
Яйца — 5 шт.
Огурцы свежие — 1 шт.
Помидор свежий — 1шт.
Аджика по вкусу.
Приготовление:
Подлив.
В казане на растительном масле обжарить мясо и лук, нарезанные соломкой. Через 5 минут — нарезанный пластинками чеснок. Через пару минут добавить томатную пасту, помидор и соевый соус. Обжарить 5-7 минут и добавить 1,5 литра воды.
Крахмал.
Развести 140 грамм крахмала в 1 литре воды. В другую кастрюлю налить ровно 250 мл. воды. Когда вода закипит, добавить 1 чайную ложку уксусной эссенции 70%, 1 чайную ложку соли и 1 столовую ложку растительного масла. Все перемешать. После чего тонкой струйкой влить разбавленный крахмал в кастрюлю с водой. Быстро перемешать смесь. Варить крахмал 15 минут, постоянно перемешивая массу, чтобы не пригорела. Далее крахмал нужно вылить в смазанное растительным маслом блюдо и остудить в холодильнике.
Соус.
В разогретое в сотейнике растительное масло положить 2 ст. ложки сахарного песка и обжарить его до золотисто- коричневого цвета. Добавить воду и после закипания добавить соль, уксус, специи. Держим на огне еще 2 минуты.
Основа.
Отварить лапшу. Сделать омлет из яиц. Остудить и нарезать его соломкой. Овощи нарезать. Огурцы — соломкой, помидоры — кубиками.
Подача.
На дно большой суповой тарелки выкладывается лапша, крахмал — поливается подливом. Все вместе соусом, сверху нарезанные огурцы, помидоры, омлет и аджика по вкусу.