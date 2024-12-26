mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 декабря, 05:02

Published 26 декабря, 05:02

Modified 26 декабря, 05:02

Updated 26 декабря, 05:02

5 блюд со всего мира от похмелья

5 блюд со всего мира от похмелья

26 декабря 2024, 05:02
Фото: 1MI.
Чем лечат похмелье в разных странах. 5 действенных рецептов. От самых простых до замороченных собрали для MKset.

Тайский суп от похмелья

Первая помощь от похмелья не только у тайцев, но и очень популярный суп у нас. Приготовить при наличии продуктов легко и просто. Основа супа паста том-ям. Вариантов приготовления много: с креветками, грибами, курицей, или свининой.

Том-ям с похмелья
Том-ям с похмелья. Фото: Aroy-D. ozon.ru

Готовим Том-ям дома:

Вода — 500 мл.

Кокосовое молоко — 400 мл.

Курица — 300—400 г.

Грибы -300 г.

Помидоры черри — 125 гр.

Креветки очищенные — 300 гр.

Рыбный соус -2 ст. л.

Паста «Том ям» — 1 ст. л.

Растительное масло для жарки.

Кинза — для подачи.

Лайм — ½ шт.

Соль по вкусу.

От количества пасты зависит насыщенность вкуса супа. Ее можно добавлять по собственному вкусу. Обжарить на растительном масле пасту. Добавить в нее нарезанные грибы и мясо курицы. Пожарить все вместе все несколько минут. Залить все кокосовым молоком. Добавить помидоры черри, сок лайма. Затем довести до кипения и выключить. Перед подачей положить отваренные креветки и кинзу.

Корейский суп от похмелья

Хэджангук, так и переводится «суп для лечения похмелья».

В каждом регионе этой страны есть свой рецепт. Классический вариант включает в себя: говядину, соевую пасту и соус, ким-чи, зеленый лук, чеснок, и конечно острый перец.

Ингредиенты:

Говядина (лучше всего голень) — 150 гр.

Лук — 1 шт.,

Редька дайкон — 1 шт.

Ростки сои — 150 гр.

Перец чили — по вкусу.

Растиельное масло — 1 ст. л.

Белое вино — 1 ст. л.

вода — 2 л.

Чеснок — 2 зубчика,

Соевый соус — 2 ст. л.

Рыбный соус — 2 ч. л.

Соль по вкусу.

Приготовление:

Говядину обжарить со всех сторон на кунжутном масле. Добавить вино. Дайкон и лук, нарезанные соломкой и заправку для супа. Подержать на огне 2-3 минуты.

Добавить в воду и на максимальном огне довести до закипания. Уменьшить огонь Затем уменьшить огонь, и варить суп 20 минут. После добавить проростки сои и варить суп 20 минут. Перед подачей добавить чили и зеленый лук.

Чем лечат похмелье
Чем лечат похмелье. Фото: 1MI

Армянский хаш от похмелья

Этот популярный на Кавказе суп. Готовится из говяжьих ног и рубца. Насыщенный густой суп отлично помогает справиться с похмельем — главное не полениться и приготовить его заранее — время приготовления 8 часов.

Говяжий рубец — 1 кг.

Ножки говяжьи — 1 кг.

Вода — 5 л.

Мелко рубленный чеснок — 100 г.

Соль, черный перец по вкусу

Приготовление:

Замочить рубец в соленой воде на три часа. Несколько раз поменять раствор, промывая рубец под холодной проточной водой. Рубец нарезать мелкими кусочками. Ножки очистить и промыть. Разрубить на несколько частей. Залить ножки и рубец холодной водой, довести до кипения. Слить воду и налить новую. Варить в течение 8 часов на медленном огне. Жир должен легко отходить от кости.Подавать с мелко порубленным чесноком, с молоком, солью и черным перцем.

Уфимцы задыхаются от Нового года
Узнать подробнее

Болгарский суп от похмелья

Вариантов целебного супа много.

Основные продукты для приготовления супа:

Рубец вычищенный говяжий — 500 гр.

Несладкий йогурт- 100 мл.

Мука — 1 ст. ложка.

Чеснок — 2 дольки.

Винный уксус — 2 ст. ложки.

Паприка для подачи блюда.

Приготовление:

Следует промыть, замочить на пару часов и отварить рубец в течении 30-40 мин. Затем нарезать на крупные куски и варить еще 2 часа. Дать остыть бульону, удалить лишний жир. Рубец нарезать на мелкие кусочки. Яйца, йогурт, 1 половник бульона и муку смешать в отдельной миске. Влить в основную кастрюлю, добавить измельчённый чеснок, рубец, винный уксус и довести все до кипения. Подавать с паприкой.

Судя по комментариям к этому блюду мало, кто остается равнодушен — либо оно нравится, либо нет.

Фото: 1MI

Как щи помогают от похмелья

Щи из квашеной капусты с говядиной, с квашенной капустой и белыми грибами — оживляющие, наваристые со сметаной. Именно такие повара рекомендуют приготовить заранее. А потребуются они лишь утром 1 января. Чтобы щи были особенно вкусны готовить их нужно в духовке в керамическом горшке.

Ингредиенты:

Грудинка варено-копченая — 300гр.

Капуста квашенная — 200 гр.

Капуста белокочанная — 200 гр.

Морковь — 1 шт.

Чеснок — 2 дольки.

Грибы белые сушеные — 40 гр. или замороженные — 100 гр.

Вода — 2 литра.

Сметана, зелень для подачи.

Приготовление:

Сухие грибы вымочить в воде 30 минут, воду слить. Все ингредиенты нарезать и сложить в горшок. Томить в духовке 2,5-3 часа.

Фото: 1MI

Киргизия — ашлямфу

Афлямфу или Ашлян-фу — блюдо киргизской, уйгурской, дунганской кухни. Подается в холодном виде. Это густой, пряный, острый суп. Там же лапша, тушенные и свежие овощи, густой крахмальный кисель с уксусной подливкой. Варианты приготовления разные. Рецепт сложный., но отзывы от проверивших на себе спасительное средство сходятся в одном — помогает. Готовить его нужно заранее.

Говядина нежирная — 1200 гр.

Лук репчатый — 1 шт.

Чеснок — 3 дольки.

Помидор — 1 шт.

Томатная паста — 1 ст. ложка.

Соевый соус — 2 ст. ложки.

Соль по вкусу.

Красный сладкий перец — 1 шт.

Вода — 1,5 литра.

Рафинированное масло для обжарки.

Для крахмала:

Бобовый крахмал — 140 гр.

Уксусная эссенция 70% — 1 ч. ложка.

Растительное масло — 1 столовая ложка.

Вода — 1,25 литра.

Соль по вкусу.

Для соуса:

Вода — 1 литр.

Масло растительное — 2 столовые ложки.

Сахар — 2 столовые ложки.

Соль — 2 чайные ложки.

Яблочный уксус — 4 ст. ложки.

Специи — бадьян — 3 шт., гвоздика — 3 шт., черный перец горошком — 10 шт.

Для основы:

Пшеничной лапши для лагмана — 200 гр.

Яйца — 5 шт.

Огурцы свежие — 1 шт.

Помидор свежий — 1шт.

Аджика по вкусу.

Приготовление:

Подлив.

В казане на растительном масле обжарить мясо и лук, нарезанные соломкой. Через 5 минут — нарезанный пластинками чеснок. Через пару минут добавить томатную пасту, помидор и соевый соус. Обжарить 5-7 минут и добавить 1,5 литра воды.

Крахмал.

Развести 140 грамм крахмала в 1 литре воды. В другую кастрюлю налить ровно 250 мл. воды. Когда вода закипит, добавить 1 чайную ложку уксусной эссенции 70%, 1 чайную ложку соли и 1 столовую ложку растительного масла. Все перемешать. После чего тонкой струйкой влить разбавленный крахмал в кастрюлю с водой. Быстро перемешать смесь. Варить крахмал 15 минут, постоянно перемешивая массу, чтобы не пригорела. Далее крахмал нужно вылить в смазанное растительным маслом блюдо и остудить в холодильнике.

Фото: ChiliMix. wildberries.ru

Соус.

В разогретое в сотейнике растительное масло положить 2 ст. ложки сахарного песка и обжарить его до золотисто- коричневого цвета. Добавить воду и после закипания добавить соль, уксус, специи. Держим на огне еще 2 минуты.

Основа.

Отварить лапшу. Сделать омлет из яиц. Остудить и нарезать его соломкой. Овощи нарезать. Огурцы — соломкой, помидоры — кубиками.

Подача.

На дно большой суповой тарелки выкладывается лапша, крахмал — поливается подливом. Все вместе соусом, сверху нарезанные огурцы, помидоры, омлет и аджика по вкусу.

Читайте также:
Похмелье после корпоратива и как с ним справиться — советы врача из Уфы
#Светлана Мирсаева#Уфа#Башкортостан#Алкоголь#Россия#Новый год#Здоровье#Опасность для здоровья#Здоровое питание#Вред здоровью#Похмелье#Отпраздновать Новый год#Как быстро справиться с похмельем#Блюда от похмелья#Что есть с похмелья#Что приготовить с похмелья
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика