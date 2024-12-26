5 блюд со всего мира от похмелья

Замочить рубец в соленой воде на три часа. Несколько раз поменять раствор, промывая рубец под холодной проточной водой. Рубец нарезать мелкими кусочками. Ножки очистить и промыть. Разрубить на несколько частей. Залить ножки и рубец холодной водой, довести до кипения. Слить воду и налить новую. Варить в течение 8 часов на медленном огне. Жир должен легко отходить от кости.Подавать с мелко порубленным чесноком, с молоком, солью и черным перцем.