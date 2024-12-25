Зимний мёд собирают в морозы в Башкирии

Сбор меда таким способом, как объяснил Азамат, дело не быстрое — борть, которую пчеловод создает на видео, в 2025 году будет сушиться, пчелы же заселятся в нее только в 2026 году. Однако урожай этого года собирать нельзя — пчелы создают его для себя. Первый мед из этой борти можно будет получить только в 2027 году. Такими сложностями добычи бортевого меда объясняется его высокая цена — до ₽4 000 за килограмм.