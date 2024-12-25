Зимний мёд собирают в морозы в Башкирии

Posted 25 декабря, 05:00
Published 25 декабря, 05:00
Modified 25 декабря, 05:00
Updated 25 декабря, 05:00
Вопреки популярному мнению, зима — вовсе не пора отпусков для пчеловодов. Азамат — бортник из Башкирии — продемонстрировал в социальных сетях процесс сбора меда зимой, в декабре. Пчеловод отправился в башкирский липовый лес, который, по словам Азамата, дает самый вкусный и полезный мед. Забравшись на высоту семи метров и вооружившись целым набором инструментов, пчеловод создает в стволе дерева борть:
Борть — это специальная конструкция, которая используется для хранения и транспортировки меда. Она помогает сохранить мед в ульях и защищает его от внешних воздействий. Когда пчелы собирают нектар, они приносят его в борть, где он превращается в мед. Это как домик для меда, где он хранится до тех пор, пока его не соберут.
Сбор меда таким способом, как объяснил Азамат, дело не быстрое — борть, которую пчеловод создает на видео, в 2025 году будет сушиться, пчелы же заселятся в нее только в 2026 году. Однако урожай этого года собирать нельзя — пчелы создают его для себя. Первый мед из этой борти можно будет получить только в 2027 году. Такими сложностями добычи бортевого меда объясняется его высокая цена — до ₽4 000 за килограмм.
Дикий бортевой мед, как отметил эксперт, сильно отличается по вкусу и качеству от обычного. Минимальное участие человека и полное отсутствие контакта с производственной техникой делает бортевой мед настоящим деликатесом в сладком мире. Этот платиновый вид меда совмещает в себе максимально натуральный вкус и кладезь микроэлементов и витаминов, которые вы точно не найдете в магазинных баночках.
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