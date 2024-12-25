Зарплаты в ₽93`000 пророчат уфимцам

Posted 25 декабря, 13:21
Published 25 декабря, 13:21
Modified 25 декабря, 19:26
Updated 25 декабря, 19:26
Данные о предполагаемом среднем уровне зарплат уфимцев в 2025 году озвучил заммэра Агарагим Кагиргаджиев. Как считает чиновник, средний житель Уфы на протяжении года будет ежемесячно зарабатывать примерно ₽93 800.
При этом по итогам 2024 года средняя заработная плата на предприятиях среднего и малого бизнеса города составила ₽85 300.
Ранее Mkset публиковал топ лучших работодателей и вакансий столицы Республики Башкортостан с уровнем зарплат и контактами. На доходные специальности берут без особой подготовки и опыта.