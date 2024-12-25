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Posted 25 декабря, 13:21

Published 25 декабря, 13:21

Modified 25 декабря, 19:26

Updated 25 декабря, 19:26

Средняя зарплата в Уфе вырастет до ₽93`000 в 2025 году

Зарплаты в ₽93`000 пророчат уфимцам

25 декабря 2024, 13:21
Фото: mkset.ru.

Средняя зарплата в Уфе вырастет до ₽93`000 в 2025 году

С довольно смелым прогнозом об уровне доходов населения выступила администрация башкирской столицы в среду, 25 декабря.

Данные о предполагаемом среднем уровне зарплат уфимцев в 2025 году озвучил заммэра Агарагим Кагиргаджиев. Как считает чиновник, средний житель Уфы на протяжении года будет ежемесячно зарабатывать примерно ₽93 800.

При этом по итогам 2024 года средняя заработная плата на предприятиях среднего и малого бизнеса города составила ₽85 300.

Зарплаты в ₽170`000 появились в Башкирии
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Ранее Mkset публиковал топ лучших работодателей и вакансий столицы Республики Башкортостан с уровнем зарплат и контактами. На доходные специальности берут без особой подготовки и опыта.

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