Зарплаты в ₽93`000 пророчат уфимцам

Данные о предполагаемом среднем уровне зарплат уфимцев в 2025 году озвучил заммэра Агарагим Кагиргаджиев. Как считает чиновник, средний житель Уфы на протяжении года будет ежемесячно зарабатывать примерно ₽93 800.