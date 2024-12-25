Заммэра Москвы Ефимов: По программе КРТ реорганизуют ещё более 31 га земель

Posted 25 декабря, 15:42
Published 25 декабря, 15:42
Modified 25 декабря, 15:42
Updated 25 декабря, 15:42
Об этом сообщил Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы, отвечающий за градостроительную политику и строительство.
Он подчеркнул, что в рамках программы по комплексному развитию территорий будет проведена реорганизация одиннадцати участков, которые в настоящее время используются неэффективно. На территории площадью 31,31 гектара планируется строительство жилых, социальных и коммерческих объектов. В рамках данного проекта предусмотрено возведение 659,26 тыс. квадратных метров различных типов недвижимости. Общий объем инвестиций превысит 146 млрд рублей, а ожидаемый ежегодный эффект для бюджета составит более 3,2 млрд рублей. Благодаря этой реорганизации в районах Дмитровский и Лианозово могут быть созданы свыше 7,2 тыс. новых рабочих мест, пишет stroi.mos.ru.
Указанные участки находятся в непосредственной близости от станции Лианозово первого Московского центрального диаметра и одноименной станции метро.
Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что на месте ветхих строений планируется возведение 415,41 тыс. квадратных метров современных жилых помещений. Кроме того, на освободившихся территориях будут построены коммерческие и социальные объекты общей площадью 243,85 тыс. квадратных метров. В проект входят образовательный комплекс на 1000 мест, детский сад на 350 мест, подстанция скорой помощи на шесть автомобилей, здание управления МВД и торговый центр с физкультурно-оздоровительным комплексом. Также на площади в 0,82 гектара предусмотрено создание конечной станции наземного городского транспорта.
В рамках программы КРТ планируется создание многофункциональных городских кварталов, где на месте устаревших промышленных зон и неэффективно используемых участков будут предусмотрены новые дороги, современные жилые площади и необходимая инфраструктура.
В настоящее время в Москве разрабатывается и реализуется 236 проектов комплексного развития территорий, общая площадь которых превышает 3,1 тыс. гектаров. Эти инициативы осуществляются по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.