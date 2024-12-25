Заммэра Москвы Ефимов: По программе КРТ реорганизуют ещё более 31 га земель

Он подчеркнул, что в рамках программы по комплексному развитию территорий будет проведена реорганизация одиннадцати участков, которые в настоящее время используются неэффективно. На территории площадью 31,31 гектара планируется строительство жилых, социальных и коммерческих объектов. В рамках данного проекта предусмотрено возведение 659,26 тыс. квадратных метров различных типов недвижимости. Общий объем инвестиций превысит 146 млрд рублей, а ожидаемый ежегодный эффект для бюджета составит более 3,2 млрд рублей. Благодаря этой реорганизации в районах Дмитровский и Лианозово могут быть созданы свыше 7,2 тыс. новых рабочих мест, пишет stroi.mos.ru.