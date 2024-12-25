Владимир Якушев рассказал о гуманитарной миссии ЕР в новых и прифронтовых регионах

Posted 25 декабря, 09:25
Published 25 декабря, 09:25
Modified 25 декабря, 10:37
Updated 25 декабря, 10:37
Секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев заявил, что при поддержке партии страна теперь выпускает свои модели коптеров.
Он также подчеркнул важность организации надежного тыла, что, по его словам, и является одной из важнейших задач ЕР. Он отметил, что с начала СВО партия непрерывно передает подразделениям по всей линии фронта необходимую технику и экипировку, а также помогает новым регионам. Народная программа ЕР предусматривает комплекс мер по восстановлению Донбасса и Новороссии.
Секретарь генсовета ЕР также сказал, что более пяти тысяч активистов партии побывали в новых регионах. Они участвуют в восстановлении социальных объектов в прифронтовых регионах, занимаются адресной доставкой продуктов, помогают врачам.
Центр помощи «Единой России» действует в Белгородской области. Волонтеры партии доставляют помощь в освобожденные населенные пункты Харьковской области. В августе ЕР создала гуманитарный центр для жителей Курской области и взяла на себя полное обеспечение всех ПВР Курска. В региональном штабе общественной поддержки жители региона могут получить продуктовые наборы и консультации по мерам поддержки — такой возможностью уже воспользовались свыше 40 тысяч человек.
Сообщается, что помощь участникам СВО по-прежнему остается в приоритете ЕР: партия инициировала более 130 федеральных законов, связанных с защитой прав бойцов и их семей. На декабрьском съезде внесли изменения в народную программу, появилось новое направление — «Поддержка участников СВО и членов их семей».
Президент поручил ЕР развивать кадровые программы для участников СВО. Такая работа уже идёт на базе высшей партийной школы. По словам Якушева, партия в 2024 году организовала специальный курс для бойцов, которые прошли процедуру предварительного голосования и выдвигались кандидатами от ЕР на выборах различного уровня, передает сайт ER.RU.
«Из Башкортостана за 2024 год общими силами всей республики более 300 тонн гумпомощи отправилось в Курскую область, более 60 — в Белгородскую область и более 2800 тонн — в ЛНР, ДНР и Крым. Около 100 автоколонн отправились доставлять адресную помощь нашим землякам.
Сегодня из республики отправился уже 141-й гуманитарный конвой с техникой, автомобилями, медикаментами, стройматериалами, адресными посылками и, конечно же, новогодними подарками для детей Донбасса — нельзя, чтобы дети остались без праздника.
Гуманитарная помощь — одна из первостепенных задач в настоящее время, и это понимаем не только мы, но и жители, которые активно принимают участие в сборе.
Мужчины ремонтируют и улучшают автомобили, чтобы отправить их с гумконвоем, строят бани по просьбе бойцов, женщины со всей любовью и душой готовят домашнюю лапшу, вяжут и шьют теплые вещи — и это лишь малая доля всего, что делают граждане.
Безостановочно плетутся километры маскировочных сетей, заливаются окопные свечи, а юные жители пишут письма солдатам с бесконечной верой, что они совсем скоро вернутся домой с победой, — отметил заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственного собрания — Курултая Республики Башкортостан седьмого созыва, руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Руслан Насретдинов.