Владимир Якушев рассказал о гуманитарной миссии ЕР в новых и прифронтовых регионах

Сегодня из республики отправился уже 141-й гуманитарный конвой с техникой, автомобилями, медикаментами, стройматериалами, адресными посылками и, конечно же, новогодними подарками для детей Донбасса — нельзя, чтобы дети остались без праздника.

Гуманитарная помощь — одна из первостепенных задач в настоящее время, и это понимаем не только мы, но и жители, которые активно принимают участие в сборе.