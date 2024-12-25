Верните мощный напор воды: лайфхак как почистить душевую лейку от налета

Для максимального эффекта можно использовать уксус не только для чистки, но и для профилактики. Регулярное применение этого метода не только помогает поддерживать сантехнику в чистоте, но и способствует поддержанию нормального напора воды. Сделать это достаточно просто — достаточно проводить такую процедуру раз в неделю. Таким образом, даже при регулярном использовании воды, налет не успеет накопиться, а сантехника останется в идеальном состоянии.