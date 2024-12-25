В Великий Устюг на Новый год-2025 — как добраться и что посмотреть

Posted 25 декабря, 07:54
Published 25 декабря, 07:54
Modified 25 декабря, 07:56
Updated 25 декабря, 07:56
Великий Устюг находится на вологодчине. То есть, чтобы добраться до города, например, на поезде из Москвы или Санкт-Петербурга, нужно доехать до Вологды или до станции Котлас: прямых поездов из этих городов в Великий Устюг нет. От Вологды и Котласа в Великий Устюг можно доехать на рейсовом автобусе, ехать примерно 5-6 часов, стоимость около 1000 руб.
Самые ходовые маршруты до Великого Устюга на Новый год — из Москвы и Санкт-Петербурга. От Санкт-Петербурга до Великого Устюга расстояние по трассе около 1100 км, от Москвы — чуть больше 900 км. То есть, если отправиться в путешествие на автомобиле, дорога от Питера займет примерно 16-17 часов, от столицы — 12-13 часов.
Столько же по времени займет и дорога на автобусе — это самый недорогой способ добраться до Великого Устюга из Санкт-Петербурга либо Москвы на Новый год.
Еще один вариант путешествия — новогодние прямые рейсы до Великого Устюга, которые ежегодно организует РЖД в преддверии праздников. Так, добраться в Великий Устюг из Санкт-Петербурга можно на поезде в рамках тура «Зимняя сказка». Путешествие рассчитано на 4 дня, и включает поездку на поезде в обе стороны, экскурсию по Великому Устюгу и вотчине Деда Мороза.
Новогодний экспресс в 2025 году курсирует из Питера в Великий Устюг всего лишь два раза — 1 и 5 января. Попасть на него сложно, билеты раскупают за месяц, хотя стоимость тура на одного человека составляет в 2025 году 49 580 руб.
Из Москвы тур в Великий Устюг совершается на поезде «Мороз-экспресс», рейсы курсирует каждые два дня: 23.12, 25.12, 27.12, 29.12, 02.01, 04.01,06.01. Билеты на рейсы тоже раскупают очень быстро, стоимость на одного человека в 2025 году — от 43 тыс. руб.
Кроме того, экскурсионные туры в Великий Устюг предлагают многие туроператоры. Обычно они рассчитаны на 2-3 дня и включают посещение усадьбы Деда Мороза, экскурсии по Великому Устюгу и окрестностям. Есть и новогодние туры, включающие празднование Нового года — в резиденции Деда Мороза либо в местных ресторанах.
Большинство путешественников приезжают в Великий Устюг именно для посещения резиденции новогоднего волшебника. Вотчина Деда Мороза расположена в 12 км от города, куда можно доехать на рейсовом автобусе либо такси.
Загородная усадьба Деда Мороза в Великом Устюге — это огромный комплекс, окруженный снежным хвойным лесом, со множеством забав и развлечений на любой вкус. Здесь можно остаться на несколько дней, остановиться в коттеджном комплексе или гостиницах, на территории работают несколько кафе и ресторанов.
Чем заняться в резиденции Деда Мороза в Великом Устюге:
По загородной усадьбе Деда Мороза в Великом Устюге проводят экскурсии, обязательно нужно купить билет, чтобы встретиться с самим новогодним волшебником. Билеты продаются при входе на территорию усадьбы. Но в новогодние праздники просто так купить билет не удастся, экскурсии нужно предварительно бронировать.
В самом Великом Устюге есть еще один дом Дедушки Мороза. Он находится на проспекте Советском, д. 85. Здесь гостей встречают помощники главного новогоднего волшебника и проводят экскурсии по дому Деда Мороза, рассказывают о новогодних традициях и устраивают мастер-классы.
А неподалеку, в переулке Октябрьском, 1А, находится Почта Деда Мороза. Это место обязательно нужно посетить на Новый год. Помимо интересной экскурсии, здесь можно отправить новогоднее письмо близким и друзьям со штемпелем самого Деда Мороза.
Еще в Великом Устюге непременно нужно заглянуть на Новый год:
Прогулка по Великому Устюгу в Новый год перенесет путешественника в сказку — снежные просторы, старинные дома и храмы создают аутентичный образ Русского Севера. Городу более 800 лет, дома в историческом центре сохранили свой облик со времен 18 века, а некоторые церкви — со времен Ивана Грозного.
Самые интересные достопримечательности Великого Устюга:
Путешествие по Великому Устюгу можно завершить на городской набережной, откуда открываются великолепные виды на реку Сухону и древнюю архитектуру.