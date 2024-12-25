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Posted 25 декабря, 07:54

Published 25 декабря, 07:54

Modified 25 декабря, 07:56

Updated 25 декабря, 07:56

В Великий Устюг на Новый год-2025 — как добраться и что посмотреть

В Великий Устюг на Новый год-2025 — как добраться и что посмотреть

25 декабря 2024, 07:54
Фото: Изображение Midjourney. В Великий Устюг на Новый год-2025 — как добраться и что посмотреть
Для многих лучшее путешествие на новогодние каникулы и праздники — поездка в Великий Устюг, на родину Деда Мороза. Зимние приключения и забавы, встреча с новогодним волшебником, экскурсия по Русскому Северу — всё это ждет путешественника в Великом Устюге на Новый год.

Как добраться в Великий Устюг

Великий Устюг находится на вологодчине. То есть, чтобы добраться до города, например, на поезде из Москвы или Санкт-Петербурга, нужно доехать до Вологды или до станции Котлас: прямых поездов из этих городов в Великий Устюг нет. От Вологды и Котласа в Великий Устюг можно доехать на рейсовом автобусе, ехать примерно 5-6 часов, стоимость около 1000 руб.

Самые ходовые маршруты до Великого Устюга на Новый год — из Москвы и Санкт-Петербурга. От Санкт-Петербурга до Великого Устюга расстояние по трассе около 1100 км, от Москвы — чуть больше 900 км. То есть, если отправиться в путешествие на автомобиле, дорога от Питера займет примерно 16-17 часов, от столицы — 12-13 часов.

Если отправиться в путешествие в Великий Устюг на автомобиле, дорога от Питера займет примерно 16-17 часов, от столицы — 12-13 часов
Если отправиться в путешествие в Великий Устюг на автомобиле, дорога от Питера займет примерно 16-17 часов, от столицы — 12-13 часов. Фото: Изображение Midjourney

Столько же по времени займет и дорога на автобусе — это самый недорогой способ добраться до Великого Устюга из Санкт-Петербурга либо Москвы на Новый год.

Еще один вариант путешествия — новогодние прямые рейсы до Великого Устюга, которые ежегодно организует РЖД в преддверии праздников. Так, добраться в Великий Устюг из Санкт-Петербурга можно на поезде в рамках тура «Зимняя сказка». Путешествие рассчитано на 4 дня, и включает поездку на поезде в обе стороны, экскурсию по Великому Устюгу и вотчине Деда Мороза.

Новогодний экспресс в 2025 году курсирует из Питера в Великий Устюг всего лишь два раза — 1 и 5 января. Попасть на него сложно, билеты раскупают за месяц, хотя стоимость тура на одного человека составляет в 2025 году 49 580 руб.

Из Москвы тур в Великий Устюг совершается на поезде «Мороз-экспресс», рейсы курсирует каждые два дня: 23.12, 25.12, 27.12, 29.12, 02.01, 04.01,06.01. Билеты на рейсы тоже раскупают очень быстро, стоимость на одного человека в 2025 году — от 43 тыс. руб.

Кроме того, экскурсионные туры в Великий Устюг предлагают многие туроператоры. Обычно они рассчитаны на 2-3 дня и включают посещение усадьбы Деда Мороза, экскурсии по Великому Устюгу и окрестностям. Есть и новогодние туры, включающие празднование Нового года — в резиденции Деда Мороза либо в местных ресторанах.

Фото: РЖД

Резиденция Деда Мороза

Большинство путешественников приезжают в Великий Устюг именно для посещения резиденции новогоднего волшебника. Вотчина Деда Мороза расположена в 12 км от города, куда можно доехать на рейсовом автобусе либо такси.

Загородная усадьба Деда Мороза в Великом Устюге — это огромный комплекс, окруженный снежным хвойным лесом, со множеством забав и развлечений на любой вкус. Здесь можно остаться на несколько дней, остановиться в коттеджном комплексе или гостиницах, на территории работают несколько кафе и ресторанов.

Чем заняться в резиденции Деда Мороза в Великом Устюге:

  • пройтись по волшебным заснеженным тропам Аллеи Чудес и Тропы сказок, где гостей встречают различные сказочные герои;
  • посетить Дом Деда Мороза — он состоит из 12 комнат, в которых живет и творит главный новогодний волшебник;
  • покататься на снегоходах, ватрушках, северных оленях, собачьих упряжках и даже на русской печи;
  • побродить по волшебному лесу, в котором находится Поляна Бабы Яги, Дом сказок, Лесная аптека, Поляна Сластены, Кузница и др.;
  • увидеть Ледник и полюбоваться ледовыми скульптурами, где круглый год поддерживается температура -15 градусов;
  • посетить зоопарк Деда Мороза, в котором живут более 400 видов животных;
  • отдохнуть в Зимнем саду, где растет более 150 видов экзотических растений со всего света.

По загородной усадьбе Деда Мороза в Великом Устюге проводят экскурсии, обязательно нужно купить билет, чтобы встретиться с самим новогодним волшебником. Билеты продаются при входе на территорию усадьбы. Но в новогодние праздники просто так купить билет не удастся, экскурсии нужно предварительно бронировать.

Фото: votchina-dm.ru

Что еще посмотреть в Великом Устюге

В самом Великом Устюге есть еще один дом Дедушки Мороза. Он находится на проспекте Советском, д. 85. Здесь гостей встречают помощники главного новогоднего волшебника и проводят экскурсии по дому Деда Мороза, рассказывают о новогодних традициях и устраивают мастер-классы.

А неподалеку, в переулке Октябрьском, 1А, находится Почта Деда Мороза. Это место обязательно нужно посетить на Новый год. Помимо интересной экскурсии, здесь можно отправить новогоднее письмо близким и друзьям со штемпелем самого Деда Мороза.

Еще в Великом Устюге непременно нужно заглянуть на Новый год:

  • в Музей новогодней поздравительной открытки: узнать историю открыток, увидеть коллекцию новогодних и рождественских открыток с 1903 год;
  • в Музей новогодней и рождественской игрушки: увидеть более 3000 елочных украшений, в том числе старинных (дореволюционных, советских), украшений ручной работы, узнать о новогодних традициях разных стран и народов;
  • в Дом моды Деда Мороза: узнать какие наряды шьют для Дедушки Мороза и его помощников, примерить некоторые наряды и даже побывать в роли швейного мастера.

Прогулка по Великому Устюгу в Новый год перенесет путешественника в сказку — снежные просторы, старинные дома и храмы создают аутентичный образ Русского Севера. Городу более 800 лет, дома в историческом центре сохранили свой облик со времен 18 века, а некоторые церкви — со времен Ивана Грозного.

Фото: votchina-dm.ru

Самые интересные достопримечательности Великого Устюга:

  • Соборное дворище. Массивный архитектурный комплекс, где сосредоточены старинные храмы и соборы, которые на свои деньги строили купцы Великого Устюга.
  • Михайло-Архангельский монастырь — самый древний городской храм, появившийся еще в 13 веке. Один из самых богатых монастырей Русского Севера включает обширное подворье, несколько церквей, кельи монахов, палаты настоятелей.
  • Музей при заводе «Северная чернь». Ремесло чернения сохранилось в России только в Великом Устюге. Завод действующий, и он до сих производит уникальные изделия из серебра. В музее представлено множество интересных экспонатов, а также можно приобрести сувениры — от наперстка до ювелирных украшений, от талисмана до серебряной посуды.
  • Музей этнографии. Находится в здании бывшей Никольской церкви и предлагает познакомиться с народным искусством Русского Севера 18-20 вв. Здесь также есть уголок с воссозданным интерьером старинной крестьянской избы.
  • Музей древнерусского искусства. Находится в здании старинной церкви Вознесения Господня постройки 15 века. В музее представлена местная иконопись 15-18 вв., поклонный крест, старинные плащаницы, церковная утварь и старинные украшения. Здесь проводятся мастер-классы по созданию икон.
Фото: votchina-dm.ru

Путешествие по Великому Устюгу можно завершить на городской набережной, откуда открываются великолепные виды на реку Сухону и древнюю архитектуру.

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