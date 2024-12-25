В Великий Устюг на Новый год-2025 — как добраться и что посмотреть

Великий Устюг находится на вологодчине. То есть, чтобы добраться до города, например, на поезде из Москвы или Санкт-Петербурга, нужно доехать до Вологды или до станции Котлас: прямых поездов из этих городов в Великий Устюг нет. От Вологды и Котласа в Великий Устюг можно доехать на рейсовом автобусе, ехать примерно 5-6 часов, стоимость около 1000 руб.