В Башкирии семьи могут получить по ₽590 400

Posted 25 декабря, 04:00
Published 25 декабря, 04:00
Modified 25 декабря, 19:42
Updated 25 декабря, 19:42
«Налоговый вычет представляет собой сокращение базы налогообложения при расчете налога на доходы физических лиц, а также возврат части ранее уплаченного налога в соответствии с законодательными нормами Российской Федерации». Такое определение финансовому инструменту поддержки граждан дает Налоговая служба России. Попробуем объяснить, что такое налоговый вычет простыми словами.
Налоговый вычет представляет собой сумму, на которую налоговая база уменьшается или часть уплаченного налога возвращается, если выполняются определенные условия.
К примеру, если вы:
Налоговые вычеты доступны по следующим видам налогов:
Некоторые актуальные изменения в налоговых вычетах в 2025 году по данным ФНС России:
Существует несколько категорий налоговых вычетов. Среди них — стандартные и социальные. Последние предоставляются определенным группам граждан, таким как льготные категории или родители. Чаще всего такие вычеты оформляются работодателем по специальному заявлению. Например, для первого и второго ребенка предусмотрен стандартный вычет в размере 1400 рублей, а для третьего — 3000 рублей согласно статье 218 Налогового кодекса.
Кроме того, есть социальные налоговые вычеты, которые включают суммы, потраченные на благотворительные взносы, обучение, медицинские услуги, а также пенсионное и медицинское страхование.
Для определенных групп граждан, включая тех, кто воспитывает детей (ст. 218 НК РФ)
Для тех, кто понес расходы на медицинские услуги, образование, фитнес и дополнительные пенсионные накопления, а также на другие социально значимые нужды (ст. 219 НК РФ)
Для тех, кто производит операции с индивидуальными инвестиционными счетами и получает доходы от продажи ценных бумаг на организованном рынке (ст. 219.1 НК РФ)
При покупке жилья или земель, продаже определенных активов, а также в случае изъятия у налогоплательщика недвижимости в публичных интересах (ст. 220 НК РФ)
Для тех, кто ведет предпринимательскую деятельность как индивидуальный предприниматель, осуществляет услуги и работы по гражданско-правовым договорам, а также получает авторские гонорары (ст. 221 НК РФ)
При переносе убытков от сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами на следующие налоговые периоды (ст. 220.1 НК РФ)
При переносе убытков от участия в инвестиционном партнерстве на будущие налоговые периоды (ст. 220.2 НК РФ)
При приобретении квартиры можно получить из государственного бюджета ₽520 000. И это без учета процентов по ипотеке.
Вы можете приобрести жилье — на собственные средства или через ипотеку, в новых или вторичных домах, с государственной поддержкой или без, в одиночку или в паре. При определенных условиях государство готово вернуть вам часть потраченных средств. Всего можно возвратить из бюджета ₽260 000 или даже ₽520 000 без учета процентных выплат по ипотеке.
Имущественный вычет при покупке квартиры означает, что вам возвращают уплаченный налог на доходы. Вы вкладываете средства в жилье, а бюджет компенсирует НДФЛ. Сумма, которую можно вернуть, зависит от стоимости квартиры и имеет лимит для налогового вычета — ₽2 000 000. То есть максимальная сумма возврата налогового вычета составляет ₽260 000. Если ваша квартира стоит более ₽2 000 000, то супруг также может рассчитывать на такой же вычет — при стоимости жилья от ₽4 000 000 можно вернуть ₽520 000 на двоих. Эти средства поступят на ваш банковский счет.
Как получить налоговый вычет по ипотеке или при строительстве жилья и какие для этого нужны документы — в инструкции Федеральной налоговой службы России.
Оплачивая медицинские услуги и покупая медикаменты, можно вернуть часть затрат через социальный налоговый вычет по НДФЛ. Такой вычет может получить физическое лицо, которое оплатило:
Также на вычет могут рассчитывать налогоплательщики, исполнявшие обязанности опекуна или попечителя по отношению к гражданам, которые были под опекой и продолжают обучение очно до 24 лет после прекращения опеки.
Расходы на лечение детей, включая усыновленных, и бывших подопечных в возрасте 18-24 лет учитываются относительно доходов с 2022 года. Вычет составит фактически понесенные затраты на лечение и (или) медикаменты, но общая сумма не превышает 120 000 рублей за год.
Для получения вычета на медицину и лечение необходимо представить:
Отсутствие договора или документов на оплату не является основанием для отказа в вычете.
Введен с 1 января 2022 года.
Предоставляется в сумме, уплаченной за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные физкультурно-спортивными организациями (ИП), осуществляющими деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности:
Условия предоставления налогового вычета за спорт и фитнес:
Документы на налоговый вычет за спорт и фитнес:
С 2024 года для подтверждения права на социальный налоговый вычет за спорт и фитнес необходимо приложить только справку об оплате услуг. Её можно получить в организации, где вы занимаетесь спортом и фитнесом.
Социальный налоговый вычет на образовательные расходы могут получить жители Башкирии, которые оплатили:
При наличии лицензии вычет можно получить за обучение не только в вузах, но и в других учреждениях, включая детские сады и школы, а также в центрах дополнительного образования. Максимальная сумма вычета на обучение детей составляет 110 000 рублей в год на каждого ребенка для обоих родителей.
Получить налоговый вычет довольно просто. Это можно сделать тремя способами:
Получение налогового вычета — это просто!
Для каждого типа налогового вычета есть свой пакет документов. Его единый базис — справка о доходах, кассовый чек или иной документ о расчетах по затратам и справка/договор об оказании тех или иных услуг. Большинство налоговых вычетов можно получить через заявление работодателю.
Подробнее о получении налоговых вычетов в упрощенном порядке можно ознакомиться на промостранице. Все документы для получения налоговых вычетов указаны на сайте налоговой инспекции.
Давайте посчитаем сумму налоговых вычетов по итогам 2024 года, который можно получить в 2025 году. Для примера возьмем семью с ипотекой и двумя детьми:
Налоговый вычет на детей — ₽1400 на каждого, или ₽2800 за всех
Налоговый вычет на инвестиции — 13% от ₽400 000, или ₽52 000
Налоговый вычет за ипотеку или жилье — ₽260 000 каждому, или ₽520 000
Налоговый вычет за социалку (образование, лечение, спорт) — 13% от ₽120 000, или ₽15600