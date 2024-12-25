В Башкирии семьи могут получить по ₽590 400

Имущественный вычет при покупке квартиры означает, что вам возвращают уплаченный налог на доходы. Вы вкладываете средства в жилье, а бюджет компенсирует НДФЛ. Сумма, которую можно вернуть, зависит от стоимости квартиры и имеет лимит для налогового вычета — ₽2 000 000. То есть максимальная сумма возврата налогового вычета составляет ₽260 000. Если ваша квартира стоит более ₽2 000 000, то супруг также может рассчитывать на такой же вычет — при стоимости жилья от ₽4 000 000 можно вернуть ₽520 000 на двоих. Эти средства поступят на ваш банковский счет.