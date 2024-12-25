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Posted 25 декабря, 04:00

Published 25 декабря, 04:00

Modified 25 декабря, 19:42

Updated 25 декабря, 19:42

Налоговый вычет в 2024/2025: особенности получения денег за ипотеку, образование, спорт и лечение

В Башкирии семьи могут получить по ₽590 400

25 декабря 2024, 04:00
Фото: mkset.ru. Налоговый вычет в 2024/2025: особенности получения денег за ипотеку, образование, спорт и лечение
Рассказываем всё о том, как получить налоговый вычет в 2024 и 2025 году за образование, лечение, спорт и фитнес, приобретение квартиры в ипотеку и строительство жилья, и озвучим основные сервисы для возврата потраченных денег в Башкортостане.

Налоговый вычет — что это такое

«Налоговый вычет представляет собой сокращение базы налогообложения при расчете налога на доходы физических лиц, а также возврат части ранее уплаченного налога в соответствии с законодательными нормами Российской Федерации». Такое определение финансовому инструменту поддержки граждан дает Налоговая служба России. Попробуем объяснить, что такое налоговый вычет простыми словами.

Налоговый вычет представляет собой сумму, на которую налоговая база уменьшается или часть уплаченного налога возвращается, если выполняются определенные условия.

К примеру, если вы:

  • Занимаетесь деятельностью, которая оценивается положительно государством (растите детей, участвуете в благотворительности).
  • Имеете определенные заслуги (участвовали в устранении последствий аварии на Чернобыльской АЭС, были донором костного мозга).
  • Несете значительные расходы (покупаете жилье, улучшаете свое производство) и можете предоставить соответствующие документы, то вы вправе уплачивать меньшие налоги или получать возврат части ранее уплаченных средств.

Налоговые вычеты доступны по следующим видам налогов:

  • НДФЛ;
  • НДС;
  • налог на прибыль организаций;
  • НДПИ.
Налоговый вычет в 2025 году
Налоговый вычет в 2025 году. Фото: 1MI

Налоговый вычет в 2025 году

Некоторые актуальные изменения в налоговых вычетах в 2025 году по данным ФНС России:

  • Введен новый вычет в размере 18 000 рублей в год для граждан, которые выполнили требования тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в соответствии с их возрастной категорией и получили знак отличия.
  • Стандартный вычет на второго и последующих детей будет увеличен: теперь он составит 2 800 рублей для второго ребенка (вместо прежних 1 400 рублей), а для третьего и каждого следующего — 6 000 рублей (вместо 3 000 рублей).
  • Вычет для опекунов, попечителей и приемных родителей на одного ребёнка-инвалида возрастёт с 6 000 рублей до 12 000 рублей.
  • Также повышен уровень дохода, при котором можно получить стандартные налоговые вычеты на детей: он увеличился с 350 000 рублей до 450 000 рублей.
  • Кроме того, начиная с 2025 года, Федеральная налоговая служба России будет автоматически предоставлять социальные налоговые вычеты, исключая необходимость подачи заявки и налоговой декларации.
Стандартные налоговые вычеты в Башкирии
Стандартные налоговые вычеты в Башкирии. Фото: mkset.ru

Стандартные налоговые вычеты в Башкирии

Существует несколько категорий налоговых вычетов. Среди них — стандартные и социальные. Последние предоставляются определенным группам граждан, таким как льготные категории или родители. Чаще всего такие вычеты оформляются работодателем по специальному заявлению. Например, для первого и второго ребенка предусмотрен стандартный вычет в размере 1400 рублей, а для третьего — 3000 рублей согласно статье 218 Налогового кодекса.

Кроме того, есть социальные налоговые вычеты, которые включают суммы, потраченные на благотворительные взносы, обучение, медицинские услуги, а также пенсионное и медицинское страхование.

Виды налоговых вычетов
Виды налоговых вычетов. Фото: mkset.ru

Виды налоговых вычетов

Стандартные налоговые вычеты

Для определенных групп граждан, включая тех, кто воспитывает детей (ст. 218 НК РФ)

Социальные налоговые вычеты

Для тех, кто понес расходы на медицинские услуги, образование, фитнес и дополнительные пенсионные накопления, а также на другие социально значимые нужды (ст. 219 НК РФ)

Инвестиционные налоговые вычеты

Для тех, кто производит операции с индивидуальными инвестиционными счетами и получает доходы от продажи ценных бумаг на организованном рынке (ст. 219.1 НК РФ)

Имущественные налоговые вычеты

При покупке жилья или земель, продаже определенных активов, а также в случае изъятия у налогоплательщика недвижимости в публичных интересах (ст. 220 НК РФ)

Профессиональные налоговые вычеты

Для тех, кто ведет предпринимательскую деятельность как индивидуальный предприниматель, осуществляет услуги и работы по гражданско-правовым договорам, а также получает авторские гонорары (ст. 221 НК РФ)

Налоговые вычеты

При переносе убытков от сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами на следующие налоговые периоды (ст. 220.1 НК РФ)

Налоговые вычеты

При переносе убытков от участия в инвестиционном партнерстве на будущие налоговые периоды (ст. 220.2 НК РФ)

Налоговый вычет за покупку квартиры в ипотеку в 2024 и 2025 году
Налоговый вычет за покупку квартиры в ипотеку в 2024 и 2025 году. Фото: mkset.ru

Налоговый вычет за покупку квартиры в ипотеку в 2024 и 2025 году

При приобретении квартиры можно получить из государственного бюджета ₽520 000. И это без учета процентов по ипотеке.

Вы можете приобрести жилье — на собственные средства или через ипотеку, в новых или вторичных домах, с государственной поддержкой или без, в одиночку или в паре. При определенных условиях государство готово вернуть вам часть потраченных средств. Всего можно возвратить из бюджета ₽260 000 или даже ₽520 000 без учета процентных выплат по ипотеке.

Имущественный вычет при покупке квартиры означает, что вам возвращают уплаченный налог на доходы. Вы вкладываете средства в жилье, а бюджет компенсирует НДФЛ. Сумма, которую можно вернуть, зависит от стоимости квартиры и имеет лимит для налогового вычета — ₽2 000 000. То есть максимальная сумма возврата налогового вычета составляет ₽260 000. Если ваша квартира стоит более ₽2 000 000, то супруг также может рассчитывать на такой же вычет — при стоимости жилья от ₽4 000 000 можно вернуть ₽520 000 на двоих. Эти средства поступят на ваш банковский счет.

Как получить налоговый вычет по ипотеке или при строительстве жилья и какие для этого нужны документы — в инструкции Федеральной налоговой службы России.

Налоговый вычет за расходы на лечение
Налоговый вычет за расходы на лечение. Фото: mkset.ru

Налоговый вычет за расходы на лечение

Оплачивая медицинские услуги и покупая медикаменты, можно вернуть часть затрат через социальный налоговый вычет по НДФЛ. Такой вычет может получить физическое лицо, которое оплатило:

  • медицинские услуги, включая высокозатратные, для себя, своего супруга (супруги), родителей и детей (в том числе усыновленных) младше 18 лет (до 24 лет, если они учатся очно); опекаемых до 18 лет (далее — члены семьи);
  • назначенные лекарственные препараты, включая те, что предназначены для членов семьи;
  • страховые взносы по ДМС на собственное лечение или лечение семьи.

Также на вычет могут рассчитывать налогоплательщики, исполнявшие обязанности опекуна или попечителя по отношению к гражданам, которые были под опекой и продолжают обучение очно до 24 лет после прекращения опеки.

Расходы на лечение детей, включая усыновленных, и бывших подопечных в возрасте 18-24 лет учитываются относительно доходов с 2022 года. Вычет составит фактически понесенные затраты на лечение и (или) медикаменты, но общая сумма не превышает 120 000 рублей за год.

Для получения вычета на медицину и лечение необходимо представить:

  • договор с медицинским учреждением;
  • справку об оплате медицинских услуг с кодом 1.

Отсутствие договора или документов на оплату не является основанием для отказа в вычете.

Налоговый вычет за расходы на спорт и фитнес
Налоговый вычет за расходы на спорт и фитнес. Фото: mkset.ru

Налоговый вычет за расходы на спорт и фитнес

Введен с 1 января 2022 года.

Предоставляется в сумме, уплаченной за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные физкультурно-спортивными организациями (ИП), осуществляющими деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности:

  • налогоплательщику;
  • детям налогоплательщика (в том числе усыновленным) в возрасте до 18 лет (до 24 лет, если дети (в том числе усыновленные) являются обучающимися по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность);
  • подопечным налогоплательщика в возрасте до 18 лет.

Условия предоставления налогового вычета за спорт и фитнес:

  • включение физкультурно-оздоровительных услуг в перечень видов физкультурно-оздоровительных услуг, утверждаемый Правительством Российской Федерации;
  • включение физкультурно-спортивной организации (ИП) в перечень физкультурно-спортивных организаций (ИП), осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности.

Документы на налоговый вычет за спорт и фитнес:

  • копия договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг;
  • кассовый чек.

С 2024 года для подтверждения права на социальный налоговый вычет за спорт и фитнес необходимо приложить только справку об оплате услуг. Её можно получить в организации, где вы занимаетесь спортом и фитнесом.

Налоговый вычет по плате за образование
Налоговый вычет по плате за образование. Фото: mkset.ru

Налоговый вычет по плате за образование

Социальный налоговый вычет на образовательные расходы могут получить жители Башкирии, которые оплатили:

  • собственное обучение в любой форме (дневное, вечернее, заочное и прочее);
  • обучение своих детей (до 24 лет) на дневной форме;
  • учебу подопечных (до 18 лет) в режиме очного образования;
  • обучение бывших подопечных (до 24 лет) после окончания опеки в дневной форме;
  • учебу родного брата или сестры (до 24 лет) на дневном обучении, как полнородных, так и неполнородных;
  • образование супруга (супруги) в очной форме (начиная с затрат с 1 января 2024 года).

При наличии лицензии вычет можно получить за обучение не только в вузах, но и в других учреждениях, включая детские сады и школы, а также в центрах дополнительного образования. Максимальная сумма вычета на обучение детей составляет 110 000 рублей в год на каждого ребенка для обоих родителей.

Как оформить налоговый вычет в 2024 и 2025 году
Как оформить налоговый вычет в 2024 и 2025 году. Фото: mkset.ru

Как оформить налоговый вычет в 2024 и 2025 году

Получить налоговый вычет довольно просто. Это можно сделать тремя способами:

  • После завершения года, в котором было установлено право на вычет, необходимо подать в налоговую службу по месту жительства декларацию о доходах физических лиц формы 3-НДФЛ вместе с документами, подтверждающими право на вычет. В этом случае вычет будет осуществлен в виде возврата суммы излишне уплаченного налога на доходы физических лиц.
  • До завершения года, в котором возникло право на вычет, можно обратиться к работодателю с письменным запросом, при этом необходимо, чтобы налоговый орган предоставил работодателю подтверждение права на вычет. В такой ситуации налоговый вычет будет осуществлен путем непроизводимого удержания НДФЛ из заработной платы.
  • После окончания года можно подать заявление на получение налоговых вычетов в упрощенном порядке через Личный кабинет налогоплательщика.

Получение налогового вычета — это просто!

Пакет документов для получения налогового вычета

Для каждого типа налогового вычета есть свой пакет документов. Его единый базис — справка о доходах, кассовый чек или иной документ о расчетах по затратам и справка/договор об оказании тех или иных услуг. Большинство налоговых вычетов можно получить через заявление работодателю.

Подробнее о получении налоговых вычетов в упрощенном порядке можно ознакомиться на промостранице. Все документы для получения налоговых вычетов указаны на сайте налоговой инспекции.

Сколько можно получить по налоговому вычету в 2025 году

Давайте посчитаем сумму налоговых вычетов по итогам 2024 года, который можно получить в 2025 году. Для примера возьмем семью с ипотекой и двумя детьми:

Налоговый вычет на детей — ₽1400 на каждого, или ₽2800 за всех

Налоговый вычет на инвестиции — 13% от ₽400 000, или ₽52 000

Налоговый вычет за ипотеку или жилье — ₽260 000 каждому, или ₽520 000

Налоговый вычет за социалку (образование, лечение, спорт) — 13% от ₽120 000, или ₽15600

Итого: ₽590 400

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