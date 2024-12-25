Уголовников отселили от уфимских школьников

Posted 25 декабря, 17:10
Published 25 декабря, 17:10
Modified 25 декабря, 19:12
Updated 25 декабря, 19:12
Напомним, ранее стало известно, что в Уфе хотят запустить объект по реабилитации бывших заключённых. Сидельцев собирались на протяжении почти года размещать в центре пробации, подготавливая их к нормальной жизни на свободе.
Недовольство у уфимской общественности вызвало место, выбранное для учреждения с не самым миролюбивым контингентом — центр пробации хотели устроить в квартале Черниковки, где в непосредственной вблизости расположены детские клубы, детсады и школы.
От изначальных планов власти Башкирии в итоге отказались. Центр пробации в Уфе всё же появится, однако место для него выберут другое. Правда, какое именно — пока не уточняется.
Интересно, что чиновники сперва вставали в оборонительную позицию. Так, вице-премьер Башкирии Азамат Абдрахманов оправдывал место размещения центра, указывая на то, что уголовники «в какой-то степени, может, даже более гуманны, нежели законопослушные люди».