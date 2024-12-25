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Posted 25 декабря, 17:10

Published 25 декабря, 17:10

Modified 25 декабря, 19:12

Updated 25 декабря, 19:12

В Уфе перенесут размещение пансионата для экс-заключённых

Уголовников отселили от уфимских школьников

25 декабря 2024, 17:10
Фото: mkset.ru.

В Уфе перенесут размещение пансионата для экс-заключённых

Скандальная история после общественного резонанса получила новый поворот — уфимские власти из-за массовых жалоб и публикаций в СМИ отказались от размещения центра пробации уголовников вблизи школ и детских садов, сообщил руководитель учреждения на конференции в среду, 25 декабря.

Напомним, ранее стало известно, что в Уфе хотят запустить объект по реабилитации бывших заключённых. Сидельцев собирались на протяжении почти года размещать в центре пробации, подготавливая их к нормальной жизни на свободе.

Недовольство у уфимской общественности вызвало место, выбранное для учреждения с не самым миролюбивым контингентом — центр пробации хотели устроить в квартале Черниковки, где в непосредственной вблизости расположены детские клубы, детсады и школы.

Уфимским школьникам подселили уголовников
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От изначальных планов власти Башкирии в итоге отказались. Центр пробации в Уфе всё же появится, однако место для него выберут другое. Правда, какое именно — пока не уточняется.

Интересно, что чиновники сперва вставали в оборонительную позицию. Так, вице-премьер Башкирии Азамат Абдрахманов оправдывал место размещения центра, указывая на то, что уголовники «в какой-то степени, может, даже более гуманны, нежели законопослушные люди».

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