Уфимцы мечтают про Питер и Сочи

Авторы исследования предпочтений жителей России в вопросе путешествий по стране проводили опрос среди пользователей сайта вакансий. В исследовании приняли участие и жители Уфы. Они рассказали о том, где бы мечтали провести новогодние каникулы и куда хотели бы уехать на Новый год из Уфы, если бы им позволяли это сделать средства и обстоятельства.