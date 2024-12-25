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Posted 25 декабря, 10:59

Published 25 декабря, 10:59

Modified 25 декабря, 11:01

Updated 25 декабря, 11:01

Куда уехать на Новый год из Уфы

Уфимцы мечтают про Питер и Сочи

25 декабря 2024, 10:59
Фото: mkset.ru. Куда уехать на Новый год из Уфы
Причем, прекрасная половина человечества хочет покинуть Уфу в поисках культурных развлечений, а вот мужчины ищут плотских утех на побережье Юга России, сообщает в среду, 25 декабря, рекрутинговый портал SuperJob.

Авторы исследования предпочтений жителей России в вопросе путешествий по стране проводили опрос среди пользователей сайта вакансий. В исследовании приняли участие и жители Уфы. Они рассказали о том, где бы мечтали провести новогодние каникулы и куда хотели бы уехать на Новый год из Уфы, если бы им позволяли это сделать средства и обстоятельства.

Покинуть Уфу на Новый год мечтает 65% респондентов. Среди конечных точек маршрута на новогодние каникулы — Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Карелия и Калининград. Увидеть столицы России — культурную и юридическую — мечтают по 13% опрошенных. Уехать на Новый год из Уфы в Сочи хотели бы 9%. Еще 6% респондентов видят во снах красоты зимней Карелии. Топ-5 среди мечтаний уфимцев о новогоднем туризме замыкают Калининград, Байкал и Крым — по 4%.

Интересно заметить, что посещение Питера и Москвы стоит в приоритете у женщин, а вот мужчины тянутся к солнцу и морю — выбор за Сочи.

Уфимцы задыхаются от Нового года
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Напомним, ранее уфимцы заметили неприятные ароматы в эпицентре новогодних локаций города.

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