Уфимцы мечтают про Питер и Сочи

Posted 25 декабря, 10:59
Published 25 декабря, 10:59
Modified 25 декабря, 11:01
Updated 25 декабря, 11:01
Авторы исследования предпочтений жителей России в вопросе путешествий по стране проводили опрос среди пользователей сайта вакансий. В исследовании приняли участие и жители Уфы. Они рассказали о том, где бы мечтали провести новогодние каникулы и куда хотели бы уехать на Новый год из Уфы, если бы им позволяли это сделать средства и обстоятельства.
Покинуть Уфу на Новый год мечтает 65% респондентов. Среди конечных точек маршрута на новогодние каникулы — Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Карелия и Калининград. Увидеть столицы России — культурную и юридическую — мечтают по 13% опрошенных. Уехать на Новый год из Уфы в Сочи хотели бы 9%. Еще 6% респондентов видят во снах красоты зимней Карелии. Топ-5 среди мечтаний уфимцев о новогоднем туризме замыкают Калининград, Байкал и Крым — по 4%.
Интересно заметить, что посещение Питера и Москвы стоит в приоритете у женщин, а вот мужчины тянутся к солнцу и морю — выбор за Сочи.