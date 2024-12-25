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Posted 25 декабря, 15:27

Published 25 декабря, 15:27

Modified 25 декабря, 19:20

Updated 25 декабря, 19:20

Уфимские хирурги спасли ногу пенсионерки

Уфимские хирурги спасли ногу пенсионерки

25 декабря 2024, 15:27
Фото: Минздрав РБ.
Врачи «двадцать первой» больницы в столице Башкирии смогли провести сложную операцию пациентке почтенного возраста — рассказали в пресс-службе Минздрава в среду, 25 декабря.

У 67-летней женщины доктора диагностировали атеросклероз артерий нижних конечностей — этот опасный недуг приводит к сужению просвета артерии, вплоть до полного её закрытия. Риск этого заболевания увеличивается с возрастом, провоцировать его также могут диабет, гипертония, почечная недостаточность, малоподвижный образ жизни, вредные привычки, неправильное питание, ожирение и другие факторы.

Из-за нарушения поступления крови к ноге пациентка рисковала вскоре потерять ногу, так как могла потребоваться ампутация конечности. К счастью, благодаря гибридному хирургическому вмешательству к таким мерам прибегать не пришлось. В поражённый участок артерии врачи установили стент, после чего восстановили кровоток благодаря шунтированию.

Операция прошла «как по маслу», а саму пациентку вскоре выписали домой для дальнейшего восстановления.

Уфимские медики провели уникальную операцию
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Ранее Mkset сообщал о том, что в клинике Башгосмедуниверситета провели операцию на сердце по методике, ранее никогда не применявшейся в регионе.

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