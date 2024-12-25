Уфимские хирурги спасли ногу пенсионерки

Posted 25 декабря, 15:27
Published 25 декабря, 15:27
Modified 25 декабря, 19:20
Updated 25 декабря, 19:20
У 67-летней женщины доктора диагностировали атеросклероз артерий нижних конечностей — этот опасный недуг приводит к сужению просвета артерии, вплоть до полного её закрытия. Риск этого заболевания увеличивается с возрастом, провоцировать его также могут диабет, гипертония, почечная недостаточность, малоподвижный образ жизни, вредные привычки, неправильное питание, ожирение и другие факторы.
Из-за нарушения поступления крови к ноге пациентка рисковала вскоре потерять ногу, так как могла потребоваться ампутация конечности. К счастью, благодаря гибридному хирургическому вмешательству к таким мерам прибегать не пришлось. В поражённый участок артерии врачи установили стент, после чего восстановили кровоток благодаря шунтированию.
Операция прошла «как по маслу», а саму пациентку вскоре выписали домой для дальнейшего восстановления.
Ранее Mkset сообщал о том, что в клинике Башгосмедуниверситета провели операцию на сердце по методике, ранее никогда не применявшейся в регионе.