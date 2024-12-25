Уфимские хирурги спасли ногу пенсионерки

У 67-летней женщины доктора диагностировали атеросклероз артерий нижних конечностей — этот опасный недуг приводит к сужению просвета артерии, вплоть до полного её закрытия. Риск этого заболевания увеличивается с возрастом, провоцировать его также могут диабет, гипертония, почечная недостаточность, малоподвижный образ жизни, вредные привычки, неправильное питание, ожирение и другие факторы.