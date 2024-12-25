Тренер уфимского клуба миллионеров опозорился в Воронеже

Posted 25 декабря, 11:28
Published 25 декабря, 11:28
Modified 25 декабря, 12:11
Updated 25 декабря, 12:11
Согласно контракту, башкирское ООО должно было определить береговые линии, установить границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос почти на 650 водоемах. «Криптоэксперт», по данным портала госзакупок, обошел восьмерых соперников на аукционе, сбив цену подряда до ₽1,6 млн с ₽15,8 млн.
Работу компания должна была сдать в октябре этого года, однако ещё в мае заказчик расторг мартовский контракт из-за «существенного нарушения» условий договора подрядчиком. Воронежская ФАС даже включила на два года «Криптоэксперта» в реестр недобросовестных подрядчиков после заявления местного минприроды.
Теперь компания обязана выплатить государству ₽1 млн штрафа. Башкирское ООО «Криптоэксперт», как выяснили корреспонденты Mkset, принадлежит уфимскому бизнес-коучу Разифу К. Основной вид деятельности компании — дополнительное образование детей и взрослых. Видимо, речь идет о платных мастер-классах и закрытом клубе миллионеров.
На личной страничке в социальных сетях, предприниматель гордо указывает, что он «в бизнесе на тендерах более 8 лет». Однако о миллионных штрафах и расторгнутых контрактах со стороны заказчика Разиф К. делиться с потенциальными учениками не спешит.
Ранее Mkset рассказал, как жители Башкирии оказались участниками многомиллионной финансовой пирамиды.