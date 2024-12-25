Тренер уфимского клуба миллионеров опозорился в Воронеже

Работу компания должна была сдать в октябре этого года, однако ещё в мае заказчик расторг мартовский контракт из-за «существенного нарушения» условий договора подрядчиком. Воронежская ФАС даже включила на два года «Криптоэксперта» в реестр недобросовестных подрядчиков после заявления местного минприроды.