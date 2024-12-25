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Posted 25 декабря, 11:28

Published 25 декабря, 11:28

Modified 25 декабря, 12:11

Updated 25 декабря, 12:11

Компанию из Башкирии оштрафовали за невыполнение госконтракта в Воронеже

Тренер уфимского клуба миллионеров опозорился в Воронеже

25 декабря 2024, 11:28
Фото: 1MI.

Компанию из Башкирии оштрафовали за невыполнение госконтракта в Воронеже

Воронежский мировой суд признал башкирскую компанию «Криптоэксперт» виновной в неисполнении обязательств госконтракта, сообщили в местной прокуратуре в среду, 25 декабря.

Согласно контракту, башкирское ООО должно было определить береговые линии, установить границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос почти на 650 водоемах. «Криптоэксперт», по данным портала госзакупок, обошел восьмерых соперников на аукционе, сбив цену подряда до ₽1,6 млн с ₽15,8 млн.

Работу компания должна была сдать в октябре этого года, однако ещё в мае заказчик расторг мартовский контракт из-за «существенного нарушения» условий договора подрядчиком. Воронежская ФАС даже включила на два года «Криптоэксперта» в реестр недобросовестных подрядчиков после заявления местного минприроды.

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Теперь компания обязана выплатить государству ₽1 млн штрафа. Башкирское ООО «Криптоэксперт», как выяснили корреспонденты Mkset, принадлежит уфимскому бизнес-коучу Разифу К. Основной вид деятельности компании — дополнительное образование детей и взрослых. Видимо, речь идет о платных мастер-классах и закрытом клубе миллионеров.

На личной страничке в социальных сетях, предприниматель гордо указывает, что он «в бизнесе на тендерах более 8 лет». Однако о миллионных штрафах и расторгнутых контрактах со стороны заказчика Разиф К. делиться с потенциальными учениками не спешит.

Ранее Mkset рассказал, как жители Башкирии оказались участниками многомиллионной финансовой пирамиды.

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