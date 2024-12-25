Спецовка против мазута: как победить пятна и запах без лишних затрат

Posted 25 декабря, 09:00
Published 25 декабря, 09:00
Modified 25 декабря, 09:02
Updated 25 декабря, 09:02
Когда рабочая одежда больше напоминает карту масляных пятен, а запах способен отпугнуть даже самых стойких, на помощь приходят простые и проверенные средства. Как отстирать спецовку и вернуть ей не только чистоту, но и приличный вид?
Стойкие загрязнения, вроде мазута или машинного масла, впитываются глубоко в ткань и не уходят даже после стандартной стирки с порошком и пятновыводителем. Запах масла проникает в волокна и требует особого подхода.
Вот рабочий состав, который решает проблему комплексно:
Смешать по 2 столовые ложки каждого ингредиента и добавить в стиральную машину. Установить режим «синтетика», температуру 60 градусов — это помогает компонентам активнее работать. Отжим выставить на 1000 оборотов.
— Грязь ушла почти полностью, а запах исчез, оставив ощущение свежести». Даже манжеты и воротник стали заметно чище, а планка лишилась большинства пятен, — рассказала домохозяйка и блогер Мария Жукова.
Такой метод идеально подходит для старых пятен и сложных запахов, возвращая одежде приличный вид.
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