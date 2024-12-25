Сотня уфимцев лишилась ипотечных квартир

Posted 25 декабря, 12:16
Published 25 декабря, 12:16
Modified 25 декабря, 19:33
Updated 25 декабря, 19:33
Всего в Башкирии с начала 2024 года прошло 106 аукционов по продаже квартир ипотечных должников. В общем было собрано ₽265,8 миллионов, а средняя цена жилищ составила около ₽2,1 миллиона. В соседнем Татарстане должников оказалось меньше — в регионе прошло всего 70 торгов, однако жилплощадь была дороже — почти ₽2,4 млн в среднем. Всего за год в России продали 3079 квартир в рамках исполнительных производств, что на 26% меньше, чем в прошлом году — 4149 квартир.
Как прокомментировали в компании, вряд ли можно говорить о том, что квартиры в стране закончились. Скорее, должники стали более эффективно общаться с кредиторами, не доводя ситуацию до исполнительных торгов.
В 2024 году возросло и количество несостоявшихся аукционов. Дело в том, что квартиры на торги начали выставлять по ценам, приближенным к рыночным, что оказывается невыгодным для инвесторов. В таких случаях проводятся повторные торги, либо квартиры оформляются в собственность кредитора и направляются в прямую продажу.
Ранее Mkset сообщил, что собственники квартир сразу в трех уфимских домах лишатся собственной жилплощади.