Сотня уфимцев лишилась ипотечных квартир

Всего в Башкирии с начала 2024 года прошло 106 аукционов по продаже квартир ипотечных должников. В общем было собрано ₽265,8 миллионов, а средняя цена жилищ составила около ₽2,1 миллиона. В соседнем Татарстане должников оказалось меньше — в регионе прошло всего 70 торгов, однако жилплощадь была дороже — почти ₽2,4 млн в среднем. Всего за год в России продали 3079 квартир в рамках исполнительных производств, что на 26% меньше, чем в прошлом году — 4149 квартир.