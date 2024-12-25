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Posted 25 декабря, 04:30

Published 25 декабря, 04:30

Modified 25 декабря, 04:30

Updated 25 декабря, 04:30

Снесите это немедленно: лучшие архитектурные уроды Уфы

Снесите это немедленно: лучшие архитектурные уроды Уфы

25 декабря 2024, 04:30
Фото: mkset.ru.
Практически в каждом городе России и мира есть вызывающее, как минимум, недоумение строение или брошенная стройка: Mkset окинул взглядом Уфу и нашел здесь свои «Лахта Центры» и подобные скандальной высотке здания и заброшки, явно не украшающие пейзаж.

В 2019 году был создан «Список самых уродливых зданий России». Тогда в него попали два строения из Уфы. Здесь Уфа проиграла Казани, но выиграла. В списке зданий-уродцев из 100 позиций Казани досталось семь строк. От Уфы в параде уродов поучаствовали спортивный комплекс «Динамо» и корпус №10 БГМУ.

Корреспонденты Mkset решили узнать у уфимцев, какие здания уродуют наш город или просто вызывают раздражение и недоумение.

Корпус №10 БГМУ
Корпус №10 БГМУ. Фото: yandex.net

Корпус №10 БГМУ

Странное строение расположилось Театральной, 2А в Уфе. Корпус медицинского вуза, как раз, был в числе топ 100 «уродцев». Оказалось, что здание имеет странности не только снаружи, но и внутри.

— Здание относительно новое. Внешне конечно не всем нравится, но тут уж на вкус и цвет.
Доехать можно легко из любой части города, — отмечает важный нюанс Яна.

— Красиво, но эмоций не вызывает, — признается Семён.

— Туалеты без замков! Это ж надо до такого догадаться! — удивляется Борис.

Спортивный комплекс «Динамо»
Спортивный комплекс «Динамо». Фото: yandex.net

Спортивный комплекс «Динамо»

Еще один лауреат списка позорной архитектуры. К самому строению у уфимцев, как не экспертов в архитектуре и урбанистке, претензий по существу и нет. Но горожанам «Динамо» наносит иные, не эстетические травмы — вполне осязаемые финансовые и физические.

— Тапочки для бассейна заставляют надеть вот в этой грязной зоне, где порой бывают грязные лужи! А если забыл свои тапочки, то нужно покупать тапочки для бассейна, которые на минуточку стоят ₽100! Одноразовые, белые, которые скользят и при спуске по мокрой лестнице, в которых я поскользнулась, упала, но, слава богу, без травм обошлось! В общем, просто кошмар! — негодует Лениза.

— Невозможно получить налоговый вычет за оплату посещения бассейна! Чистая, но прохладная сауна! — перечисляет факт Влад.

— С парковкой беда, вечно крутишься вокруг комплекса. Душевые, раздевалки в бассейне чистые, много фенов в коридоре (правда, слабоваты и часто просто не включаются от перегрева). Но самое неприятное — грязная вода в бассейне, — заметила Наталья.

«Дом смерти» на Кирова, 43/2

Одна из самых знаменитых заброшек Уфы. Этот долгострой имеет дурную славу. С печальной регулярностью там гибнут и калечатся люди, среди них — много детей. Высотку в 10 этажей по требованию властей обносили забором, но от новых жертв это не уберегло. Долгострой будто притягивает смерть.

К слову, этот красный «дом смерти» должен быть полон новосёлов. Государственная экспертиза в 2023 году дала положительное заключение на проект завершения строительства и ввод в эксплуатацию. К лету 2024 года высотку сдали — ее подключили к городским коммунальным коммуникациям. Те, кто там живет — если и живет — предпочитает «не злить» дом и не пишет про строение отзывы в интернете.

Советский абортарий

Рассыпающееся на кирпичи и доски наследие времен СССР прячется в Новоалександровке в тени и листве деревьев. Именно там укрылся корпус больницы «Скорой помощи».

Здание №16 не эксплуатируется уже несколько десятилетий и притягивает архитектурных сталкеров и лиц без определенного места жительства. А вот застройщиков пока нет. Бизнес не разглядел этот тихий уголок и еще не вырвал землю, чтобы поскорее забить в нее сваи и построить или «долину нищих», или очередную «ипотечную долину».

Так Гагаринский рынок выглядел раньше
Так Гагаринский рынок выглядел раньше. Фото: mkset.ru

Гагаринский рынок

Если бы в Уфе снимали сериал про 1970–1980 годы, то лучшей локации, чем Гагаринский рынок в Сипайлово предложить сложно. Этот базар будто застрял в машине времени. Долгое время рынок был бельмом на глазу и властей, и горожан. И вот, в 2023 году, чудо свершилось и цивилизация вступила на территорию рынка.

Так Гагаринский рынок выглядел раньше.

Обветшалый мир скидок: что происходит с Гагаринским рынком в Уфе перед реконструкцией
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А вот таким стал год назад: не отличить от рынка в любом столичном «спальнике»
А вот таким стал год назад: не отличить от рынка в любом столичном «спальнике».
Фото: https://2gis.ru
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