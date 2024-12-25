Снесите это немедленно: лучшие архитектурные уроды Уфы

— Тапочки для бассейна заставляют надеть вот в этой грязной зоне, где порой бывают грязные лужи! А если забыл свои тапочки, то нужно покупать тапочки для бассейна, которые на минуточку стоят ₽100! Одноразовые, белые, которые скользят и при спуске по мокрой лестнице, в которых я поскользнулась, упала, но, слава богу, без травм обошлось! В общем, просто кошмар! — негодует Лениза.