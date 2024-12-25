Снесите это немедленно: лучшие архитектурные уроды Уфы

Posted 25 декабря, 04:30
Published 25 декабря, 04:30
Modified 25 декабря, 04:30
Updated 25 декабря, 04:30
В 2019 году был создан «Список самых уродливых зданий России». Тогда в него попали два строения из Уфы. Здесь Уфа проиграла Казани, но выиграла. В списке зданий-уродцев из 100 позиций Казани досталось семь строк. От Уфы в параде уродов поучаствовали спортивный комплекс «Динамо» и корпус №10 БГМУ.
Корреспонденты Mkset решили узнать у уфимцев, какие здания уродуют наш город или просто вызывают раздражение и недоумение.
Странное строение расположилось Театральной, 2А в Уфе. Корпус медицинского вуза, как раз, был в числе топ 100 «уродцев». Оказалось, что здание имеет странности не только снаружи, но и внутри.
— Здание относительно новое. Внешне конечно не всем нравится, но тут уж на вкус и цвет.
Доехать можно легко из любой части города, — отмечает важный нюанс Яна.
— Красиво, но эмоций не вызывает, — признается Семён.
— Туалеты без замков! Это ж надо до такого догадаться! — удивляется Борис.
Еще один лауреат списка позорной архитектуры. К самому строению у уфимцев, как не экспертов в архитектуре и урбанистке, претензий по существу и нет. Но горожанам «Динамо» наносит иные, не эстетические травмы — вполне осязаемые финансовые и физические.
— Тапочки для бассейна заставляют надеть вот в этой грязной зоне, где порой бывают грязные лужи! А если забыл свои тапочки, то нужно покупать тапочки для бассейна, которые на минуточку стоят ₽100! Одноразовые, белые, которые скользят и при спуске по мокрой лестнице, в которых я поскользнулась, упала, но, слава богу, без травм обошлось! В общем, просто кошмар! — негодует Лениза.
— Невозможно получить налоговый вычет за оплату посещения бассейна! Чистая, но прохладная сауна! — перечисляет факт Влад.
— С парковкой беда, вечно крутишься вокруг комплекса. Душевые, раздевалки в бассейне чистые, много фенов в коридоре (правда, слабоваты и часто просто не включаются от перегрева). Но самое неприятное — грязная вода в бассейне, — заметила Наталья.
Одна из самых знаменитых заброшек Уфы. Этот долгострой имеет дурную славу. С печальной регулярностью там гибнут и калечатся люди, среди них — много детей. Высотку в 10 этажей по требованию властей обносили забором, но от новых жертв это не уберегло. Долгострой будто притягивает смерть.
К слову, этот красный «дом смерти» должен быть полон новосёлов. Государственная экспертиза в 2023 году дала положительное заключение на проект завершения строительства и ввод в эксплуатацию. К лету 2024 года высотку сдали — ее подключили к городским коммунальным коммуникациям. Те, кто там живет — если и живет — предпочитает «не злить» дом и не пишет про строение отзывы в интернете.
Рассыпающееся на кирпичи и доски наследие времен СССР прячется в Новоалександровке в тени и листве деревьев. Именно там укрылся корпус больницы «Скорой помощи».
Здание №16 не эксплуатируется уже несколько десятилетий и притягивает архитектурных сталкеров и лиц без определенного места жительства. А вот застройщиков пока нет. Бизнес не разглядел этот тихий уголок и еще не вырвал землю, чтобы поскорее забить в нее сваи и построить или «долину нищих», или очередную «ипотечную долину».
Если бы в Уфе снимали сериал про 1970–1980 годы, то лучшей локации, чем Гагаринский рынок в Сипайлово предложить сложно. Этот базар будто застрял в машине времени. Долгое время рынок был бельмом на глазу и властей, и горожан. И вот, в 2023 году, чудо свершилось и цивилизация вступила на территорию рынка.
Так Гагаринский рынок выглядел раньше.