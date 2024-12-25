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Posted 25 декабря, 11:27

Published 25 декабря, 11:27

Modified 25 декабря, 11:48

Updated 25 декабря, 11:48

«Салават Юлаев» против «Амура»: где смотреть и кто победит

«Салават Юлаев» против «Амура»: где смотреть и кто победит

25 декабря 2024, 11:27
Фото: ХК Салават Юлаев.
В среду, 25 декабря, в Уфе состоится матч между ХК «Амур» и уфимским «Салаватом Юлаевым», сообщают пресс-службы хоккейных клубов.

На льду «Уфа-Арена» в 19:00 по уфимскому времени пройдет второй матч седьмой домашней серии для команды «Салават Юлаев». Уфимцы встретятся с «Амуром», во второй раз за одну неделю. Для тех, кто не сможет посетить матч, предусмотрены бесплатные трансляции на телеканалах БСТ (3+) и KHL Prime (3+), а также в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» (3+).

Салават Юлаев

После неудачного выезда, где «Салават Юлаев» потерпел два поражения от «Ак Барса» и «Металлурга», команда Виктора Козлова с радостью возвращается на родной лед. В первой игре домашней серии уфимцы продемонстрировали отличную игру, одержав уверенную победу над «Амуром» со счетом 3:0. Джошуа Ливо продолжает радовать болельщиков результативными действиями, укрепляя свои позиции в гонке снайперов, а вратарь Семен Вязовой оформил свой первый «сухарь» в КХЛ, отразив все 32 броска соперников. Благодаря этой победе, «Салават» сравнялся с «Трактором» по очкам, но уступает ему по дополнительным показателям и занимает второе место на Востоке.

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Амур

Команда под руководством Виктора Костюченка начала выездную серию с уверенной победы над «Сибирью» (5:1). Недавно клуб подписал тренера Александра Гальченюка-старшего, который будет отвечать за развитие игроков. Это событие развеяло слухи об уходе его сына, Алекса Гальченюка-младшего, что стало хорошей новостью для фанатов «тигров». Однако в первом поединке против уфимцев команда не смогла показать свой потенциал и потерпела поражение. Команда занимает 12 место в турнирной таблице Востока КХЛ.

Статистика встреч

Первый матч серии между «Салаватом Юлаевым» и «Амуром» состоялся в понедельник 23 декабря, и он завершился уверенной победой уфимцев. История личных встреч пока на стороне «Салавата Юлаева». По статистике у «Салавата» 33 победы и 155 забитых шайб, а у «Амура» — 18 побед и 113 голов.

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Прогнозы букмекеров

На предстоящий матч букмекеры делают ставку на победу «Салавата Юлаева», предлагая коэффициент 1.57. На ничью установлен коэффициент 4.80, а на победу «Амура» — 5.25. Интересно, что тотал больше 5.5 шайб предлагается за 2.10, а тотал меньше — за 1.74.

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