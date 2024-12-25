«Салават Юлаев» против «Амура»: где смотреть и кто победит

После неудачного выезда, где «Салават Юлаев» потерпел два поражения от «Ак Барса» и «Металлурга», команда Виктора Козлова с радостью возвращается на родной лед. В первой игре домашней серии уфимцы продемонстрировали отличную игру, одержав уверенную победу над «Амуром» со счетом 3:0. Джошуа Ливо продолжает радовать болельщиков результативными действиями, укрепляя свои позиции в гонке снайперов, а вратарь Семен Вязовой оформил свой первый «сухарь» в КХЛ, отразив все 32 броска соперников. Благодаря этой победе, «Салават» сравнялся с «Трактором» по очкам, но уступает ему по дополнительным показателям и занимает второе место на Востоке.