«Салават Юлаев» обыграл хабаровский «Амур»

Противостояние на «Уфа-Арене» было достаточно напряжённым — в ходе матча обе команды забили в общей сложности девять голов. В основное время «Амур» и «Салават» четыре раза обменялись голами. Со стороны «СЮ» заброшенными шайбами трижды отметился Ливо и один раз Ремпал, со стороны «Амура» — Броссо (дважды), Барулин и Гиздатуллин.