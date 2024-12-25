«Салават Юлаев» обыграл хабаровский «Амур»

Posted 25 декабря, 16:47
Published 25 декабря, 16:47
Modified 25 декабря, 19:17
Updated 25 декабря, 19:17
Противостояние на «Уфа-Арене» было достаточно напряжённым — в ходе матча обе команды забили в общей сложности девять голов. В основное время «Амур» и «Салават» четыре раза обменялись голами. Со стороны «СЮ» заброшенными шайбами трижды отметился Ливо и один раз Ремпал, со стороны «Амура» — Броссо (дважды), Барулин и Гиздатуллин.
Так, сирена раздалась, когда на табло было 4:4. Исход матча решился в овертайме, когда Алалыкин забросил победную шайбу «Амуру».
Как сообщал Mkset, команды встречаются на льду второй раз подряд — в минувшем матче «СЮ» также одержал уверенную победу со счётом 3:0.