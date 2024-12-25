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Posted 25 декабря, 16:47

Published 25 декабря, 16:47

Modified 25 декабря, 19:17

Updated 25 декабря, 19:17

«Салават Юлаев» обыграл хабаровский «Амур»

«Салават Юлаев» обыграл хабаровский «Амур»

25 декабря 2024, 16:47
Фото: ХКСЮ / Telegram.
Гости с Дальнего Востока не сумели взять реванш у уфимского хоккейного клуба на их льду — встреча двух команд, завершившаяся счётом 5:0 в пользу «СЮ», проходила в среду, 25 декабря.

Противостояние на «Уфа-Арене» было достаточно напряжённым — в ходе матча обе команды забили в общей сложности девять голов. В основное время «Амур» и «Салават» четыре раза обменялись голами. Со стороны «СЮ» заброшенными шайбами трижды отметился Ливо и один раз Ремпал, со стороны «Амура» — Броссо (дважды), Барулин и Гиздатуллин.

Так, сирена раздалась, когда на табло было 4:4. Исход матча решился в овертайме, когда Алалыкин забросил победную шайбу «Амуру».

«Салават Юлаев» всухую обыграл «Амур»
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Как сообщал Mkset, команды встречаются на льду второй раз подряд — в минувшем матче «СЮ» также одержал уверенную победу со счётом 3:0.

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