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Posted 25 декабря, 11:56

Published 25 декабря, 11:56

Modified 25 декабря, 11:58

Updated 25 декабря, 11:58

Растения против токсинов: ТОП 12 зеленых для очищения воздуха в квартире

Растения против токсинов: ТОП 12 зеленых для очищения воздуха в квартире

25 декабря 2024, 11:56
Фото: Изображение Midjourney. Растения против токсинов: ТОП 12 зеленых для очищения воздуха в квартире
Растения — это не только красиво, но и полезно. Они способны сделать воздух в доме чище, почти как бытовые очистители воздуха, только без лишних затрат на электроэнергию и обслуживание. Но какие растения особенно эффективны для очистки воздуха? Давайте разберемся.

Все мы помним из уроков биологии, что растения поглощают углекислый газ и выделяют кислород. Однако они также могут впитывать вредные вещества, такие как:

  • Бензол — содержится в линолеуме и красках;
  • Формальдегид — выделяется из мебели, сделанной из ДСП и ДВП;
  • Толуол и ксилол — находятся в клеях и герметиках;
  • Аммиак — встречается в чистящих средствах.

Некоторые растения выделяют фитонциды — вещества, которые подавляют рост бактерий и грибков. Это делает их естественными фильтрами воздуха.

Даже NASA изучала это свойство в рамках эксперимента «Чистый воздух». Для максимального эффекта достаточно разместить одно растение на каждые 10 м² помещения. Эксперты канала «Остроумно» подробно рассказали об этом.

ТОП-12 растений, очищающих воздух
ТОП-12 растений, очищающих воздух. Фото: Изображение Midjourney

ТОП-12 растений, очищающих воздух

1. Хлорофитум хохлатый

Этот неприхотливый цветок подходит даже для «ленивых» цветоводов. Он эффективно борется с формальдегидом, бензолом и угарным газом. Хлорофитум также нейтрализует плесень и бактерии.

Уход: Любит свет, но не прямые солнечные лучи. Поливайте раз в неделю зимой и раз в 3 дня летом.

2. Сансевиерия

Известная как «тещин язык» или «щучий хвост», это одно из самых выносливых растений. Сансевиерия способна поглощать азот и превращать его в формы, безопасные для окружающей среды. Кроме того, она очищает воздух от таких вредных веществ, как бензол и формальдегид, активно нейтрализуя их и препятствуя накоплению токсинов в помещении.

Уход: Полутень или рассеянный свет. Полив — раз в месяц зимой и раз в 10 дней летом.

Хлорофитум хохлатый
Хлорофитум хохлатый. Фото: Изображение Midjourney

3. Алоэ

Популярное лекарственное растение, которое также очищает воздух от формальдегида и бензола. Кроме того, алоэ обладает мощными медицинскими свойствами. Его сок используют для заживления ран, снятия воспалений и увлажнения кожи. Алоэ помогает при ожогах, укушениях насекомых и кожных раздражениях, благодаря своим антибактериальным и успокаивающим качествам.

Уход: Любит свет, не переносит сквозняков и избытка влаги. Поливайте раз в неделю летом и раз в две недели зимой.

4. Драцена

Красивое растение, которое выделяет фитонциды — вещества, способные уничтожать патогенные микроорганизмы в воздухе, включая бактерии и грибки. Фитонциды, выделяемые драценой, не только очищают воздух, но и способствуют улучшению микроклимата в помещении, уменьшая риск заболеваний. Драцена также эффективно поглощает токсичные соединения, такие как формальдегид и бензол, которые могут выделяться из строительных материалов или мебели.

Уход: Регулярный полив (раз в неделю зимой, по мере высыхания грунта летом), опрыскивание.

5. Плющ вьющийся

Настоящий рекордсмен по поглощению токсинов. Плющ активно справляется с бензолом, формальдегидом и трихлорэтиленом благодаря своей сложной структуре листвы, которая обеспечивает большую площадь поглощения. Ученые отмечают, что плющ может эффективно снижать концентрацию летучих органических соединений в воздухе за счет высокой скорости фильтрации токсинов.

Уход: Любит яркий свет, но может расти и в тени. Поливайте 2-3 раза в неделю летом, зимой — реже.

Драцена
Драцена. Фото: Изображение Midjourney

6. Нефролепис

Этот папоротник заслужил репутацию одной из лучших «эко-фабрик» за способность поглощать не только формальдегид и толуол, но и другие летучие органические соединения, такие как ксилол. Его листья активно выделяют фитонциды, которые помогают уничтожать болезнетворные микроорганизмы. Уникальная структура его ажурной листвы увеличивает площадь соприкосновения с воздухом, что делает его особенно эффективным в фильтрации вредных веществ. Кроме того, нефролепис улучшает влажность воздуха, выделяя влагу в процессе фотосинтеза.

Уход: Предпочитает влажный воздух и полутень. Поливайте регулярно, можно наливать воду в поддон.

7. Гербера Джемсона

Гербера не только радует глаз своими яркими цветами, но и является настоящим борцом с токсинами. Она активно очищает воздух от бензола, фенола и трихлорэтилена, поглощая их через корневую систему и перерабатывая в безопасные соединения. Уникальной особенностью герберы является способность выделять кислород даже ночью, что делает её отличным выбором для спальни.

Уход: Любит свет, требует умеренного полива и высокой влажности.

8. Фикус Бенджамина

Этот популярный декоративный кустарник не только украшает интерьер, но и эффективно справляется с летучими органическими соединениями, такими как формальдегид, бензол и аммиак. Благодаря мощной корневой системе фикус фильтрует воздух через листья, выделяя большое количество кислорода.

Уход: Высокая влажность, регулярный полив и опрыскивание листьев. Требует стабильной температуры.

Фикус Бенджамина
Фикус Бенджамина. Фото: Изображение Midjourney

9. Филодендрон

Эти растения известны своей способностью активно поглощать формальдегид и угарный газ. Благодаря крупным и гладким листьям, филодендрон эффективно задерживает пыль, что особенно полезно для людей, страдающих аллергией. Его мощная корневая система перерабатывает вредные вещества, делая их безвредными для организма. К тому же, филодендрон помогает поддерживать оптимальную влажность в помещении, выделяя влагу.

Уход: Избегайте прямого солнца, поливайте по мере высыхания почвы.

10. Диффенбахия

Её яркие пятнистые листья не только украшают интерьер, но и эффективно поглощают такие токсичные вещества, как ксилол и толуол, которые часто выделяются из синтетических материалов и лакокрасочных покрытий. Диффенбахия также известна способностью улучшать качество воздуха за счёт выделения большого количества кислорода. Её уникальная способность активно увлажнять воздух делает её полезной в домах с сухим микроклиматом.

Уход: Любит тепло и влажность, не переносит сквозняков и перепадов температуры.

Филодендрон
Филодендрон. Фото: Изображение Midjourney

11. Эпипремнум

Простое в уходе растение, которое выделяется своей способностью активно бороться с загрязнениями воздуха, такими как бензол, толуол и формальдегид. Благодаря своей плетистой структуре, эпипремнум может занимать большие пространства, что увеличивает площадь фильтрации воздуха.

Уход: Яркий свет или полутень, регулярный полив теплой водой.

12. Аглаонема

Это тропическое растение славится своим декоративным видом и выдающимися очищающими способностями. Аглаонема выделяет фитонциды, которые подавляют рост бактерий и вирусов в воздухе. Её способность поглощать формальдегид, бензол и аммиак делает её незаменимым «зелёным фильтром» для городских квартир. Листья аглаонемы, благодаря своей широкой поверхности, активно работают над улучшением качества воздуха.

Уход: Частое опрыскивание и умеренный полив. Любит полутень.

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#Ольга Харина#Цветы#Растения#Все материалы авторов#КЦ#Дом и сад
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