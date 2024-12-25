Растения против токсинов: ТОП 12 зеленых для очищения воздуха в квартире

Posted 25 декабря, 11:56
Published 25 декабря, 11:56
Modified 25 декабря, 11:58
Updated 25 декабря, 11:58
Все мы помним из уроков биологии, что растения поглощают углекислый газ и выделяют кислород. Однако они также могут впитывать вредные вещества, такие как:
Некоторые растения выделяют фитонциды — вещества, которые подавляют рост бактерий и грибков. Это делает их естественными фильтрами воздуха.
Этот неприхотливый цветок подходит даже для «ленивых» цветоводов. Он эффективно борется с формальдегидом, бензолом и угарным газом. Хлорофитум также нейтрализует плесень и бактерии.
Уход: Любит свет, но не прямые солнечные лучи. Поливайте раз в неделю зимой и раз в 3 дня летом.
Известная как «тещин язык» или «щучий хвост», это одно из самых выносливых растений. Сансевиерия способна поглощать азот и превращать его в формы, безопасные для окружающей среды. Кроме того, она очищает воздух от таких вредных веществ, как бензол и формальдегид, активно нейтрализуя их и препятствуя накоплению токсинов в помещении.
Уход: Полутень или рассеянный свет. Полив — раз в месяц зимой и раз в 10 дней летом.
Популярное лекарственное растение, которое также очищает воздух от формальдегида и бензола. Кроме того, алоэ обладает мощными медицинскими свойствами. Его сок используют для заживления ран, снятия воспалений и увлажнения кожи. Алоэ помогает при ожогах, укушениях насекомых и кожных раздражениях, благодаря своим антибактериальным и успокаивающим качествам.
Уход: Любит свет, не переносит сквозняков и избытка влаги. Поливайте раз в неделю летом и раз в две недели зимой.
Красивое растение, которое выделяет фитонциды — вещества, способные уничтожать патогенные микроорганизмы в воздухе, включая бактерии и грибки. Фитонциды, выделяемые драценой, не только очищают воздух, но и способствуют улучшению микроклимата в помещении, уменьшая риск заболеваний. Драцена также эффективно поглощает токсичные соединения, такие как формальдегид и бензол, которые могут выделяться из строительных материалов или мебели.
Уход: Регулярный полив (раз в неделю зимой, по мере высыхания грунта летом), опрыскивание.
Настоящий рекордсмен по поглощению токсинов. Плющ активно справляется с бензолом, формальдегидом и трихлорэтиленом благодаря своей сложной структуре листвы, которая обеспечивает большую площадь поглощения. Ученые отмечают, что плющ может эффективно снижать концентрацию летучих органических соединений в воздухе за счет высокой скорости фильтрации токсинов.
Уход: Любит яркий свет, но может расти и в тени. Поливайте 2-3 раза в неделю летом, зимой — реже.
Этот папоротник заслужил репутацию одной из лучших «эко-фабрик» за способность поглощать не только формальдегид и толуол, но и другие летучие органические соединения, такие как ксилол. Его листья активно выделяют фитонциды, которые помогают уничтожать болезнетворные микроорганизмы. Уникальная структура его ажурной листвы увеличивает площадь соприкосновения с воздухом, что делает его особенно эффективным в фильтрации вредных веществ. Кроме того, нефролепис улучшает влажность воздуха, выделяя влагу в процессе фотосинтеза.
Уход: Предпочитает влажный воздух и полутень. Поливайте регулярно, можно наливать воду в поддон.
Гербера не только радует глаз своими яркими цветами, но и является настоящим борцом с токсинами. Она активно очищает воздух от бензола, фенола и трихлорэтилена, поглощая их через корневую систему и перерабатывая в безопасные соединения. Уникальной особенностью герберы является способность выделять кислород даже ночью, что делает её отличным выбором для спальни.
Уход: Любит свет, требует умеренного полива и высокой влажности.
Этот популярный декоративный кустарник не только украшает интерьер, но и эффективно справляется с летучими органическими соединениями, такими как формальдегид, бензол и аммиак. Благодаря мощной корневой системе фикус фильтрует воздух через листья, выделяя большое количество кислорода.
Уход: Высокая влажность, регулярный полив и опрыскивание листьев. Требует стабильной температуры.
Эти растения известны своей способностью активно поглощать формальдегид и угарный газ. Благодаря крупным и гладким листьям, филодендрон эффективно задерживает пыль, что особенно полезно для людей, страдающих аллергией. Его мощная корневая система перерабатывает вредные вещества, делая их безвредными для организма. К тому же, филодендрон помогает поддерживать оптимальную влажность в помещении, выделяя влагу.
Уход: Избегайте прямого солнца, поливайте по мере высыхания почвы.
Её яркие пятнистые листья не только украшают интерьер, но и эффективно поглощают такие токсичные вещества, как ксилол и толуол, которые часто выделяются из синтетических материалов и лакокрасочных покрытий. Диффенбахия также известна способностью улучшать качество воздуха за счёт выделения большого количества кислорода. Её уникальная способность активно увлажнять воздух делает её полезной в домах с сухим микроклиматом.
Уход: Любит тепло и влажность, не переносит сквозняков и перепадов температуры.
Простое в уходе растение, которое выделяется своей способностью активно бороться с загрязнениями воздуха, такими как бензол, толуол и формальдегид. Благодаря своей плетистой структуре, эпипремнум может занимать большие пространства, что увеличивает площадь фильтрации воздуха.
Уход: Яркий свет или полутень, регулярный полив теплой водой.
Это тропическое растение славится своим декоративным видом и выдающимися очищающими способностями. Аглаонема выделяет фитонциды, которые подавляют рост бактерий и вирусов в воздухе. Её способность поглощать формальдегид, бензол и аммиак делает её незаменимым «зелёным фильтром» для городских квартир. Листья аглаонемы, благодаря своей широкой поверхности, активно работают над улучшением качества воздуха.
Уход: Частое опрыскивание и умеренный полив. Любит полутень.
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