Растения против токсинов: ТОП 12 зеленых для очищения воздуха в квартире

Этот папоротник заслужил репутацию одной из лучших «эко-фабрик» за способность поглощать не только формальдегид и толуол, но и другие летучие органические соединения, такие как ксилол. Его листья активно выделяют фитонциды, которые помогают уничтожать болезнетворные микроорганизмы. Уникальная структура его ажурной листвы увеличивает площадь соприкосновения с воздухом, что делает его особенно эффективным в фильтрации вредных веществ. Кроме того, нефролепис улучшает влажность воздуха, выделяя влагу в процессе фотосинтеза.