Пьянство косит жителей Башкирии

Posted 25 декабря, 13:45
Published 25 декабря, 13:45
Modified 25 декабря, 19:24
Updated 25 декабря, 19:24
Так, «алкогольными столицами» Башкортостана стали Уфа, Стерлитамак и Белорецк — в этих городах счёт на отравления горячительными напитками переваливает за сотни (от 100 до 300 случаев).
Сразу 52 случая были выявлены также в Октябрьском, а в Белорецком районе, не считая райцентра, спиртным за 11 месяцев 2024 года отравились 49 человек. В остальных муниципалитетах Башкирии этот показатель не превышает 30 случаев с начала 2024 года.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе с 2025 года установят новые цены на алкогольную продукцию по указу Минфина. Ценники перепишут буквально под бой курантов Кремля.