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Posted 25 декабря, 13:45

Published 25 декабря, 13:45

Modified 25 декабря, 19:24

Updated 25 декабря, 19:24

В Башкирии 800 человек отравились алкоголем

Пьянство косит жителей Башкирии

25 декабря 2024, 13:45
Фото: 1MI.

В Башкирии 800 человек отравились алкоголем

Около 800 случаев отравлений спиртным зарегистрировали в Республике Башкортостан с января по ноябрь 2024 года, гласит отчёт Росстата, изученный Mkset в среду, 25 декабря.

Так, «алкогольными столицами» Башкортостана стали Уфа, Стерлитамак и Белорецк — в этих городах счёт на отравления горячительными напитками переваливает за сотни (от 100 до 300 случаев).

Сразу 52 случая были выявлены также в Октябрьском, а в Белорецком районе, не считая райцентра, спиртным за 11 месяцев 2024 года отравились 49 человек. В остальных муниципалитетах Башкирии этот показатель не превышает 30 случаев с начала 2024 года.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе с 2025 года установят новые цены на алкогольную продукцию по указу Минфина. Ценники перепишут буквально под бой курантов Кремля.

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