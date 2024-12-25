Пьянство косит жителей Башкирии

Сразу 52 случая были выявлены также в Октябрьском, а в Белорецком районе, не считая райцентра, спиртным за 11 месяцев 2024 года отравились 49 человек. В остальных муниципалитетах Башкирии этот показатель не превышает 30 случаев с начала 2024 года.