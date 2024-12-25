Полиция перевернула машину в Башкирии

Posted 25 декабря, 06:37
Published 25 декабря, 06:37
Modified 25 декабря, 11:22
Updated 25 декабря, 11:22
На 194 километре трассы Уфа — Белорецк произошла авария: автомобиль «Лада Гранта» оказался на крыше. Экипаж ДПС, патрулировавший этот участок дороги, обнаружил перевернутую машину и оказал помощь водителю.
По словам женщины за рулем, она не справилась с управлением из-за сложных погодных условий. Автомобиль занесло, и, врезавшись в ограждение, он перевернулся. Как стало известно, сама женщина отделалась испугом.
Сотрудники полиции, помимо оформления документов по факту ДТП, помогли поставить автомобиль на колеса. Также они заменили пробитое колесо и доставили машину в ближайший автосервис.
Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии пассажирка вылетевшего в кювет автомобиля «Фольксваген Поло» скончалась на месте ДТП.