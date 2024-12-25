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Posted 25 декабря, 06:37

Published 25 декабря, 06:37

Modified 25 декабря, 11:22

Updated 25 декабря, 11:22

Полиция перевернула машину в Башкирии

Полиция перевернула машину в Башкирии

25 декабря 2024, 06:37
Фото: Владимир Севастьянов.
На трассе в Белорецком районе сотрудники ДПС оказали женщине техническую помощь на месте происшествия, сообщает в среду, 25 декабря, начальник региональной ГАИ Владимир Севастьянов.

На 194 километре трассы Уфа — Белорецк произошла авария: автомобиль «Лада Гранта» оказался на крыше. Экипаж ДПС, патрулировавший этот участок дороги, обнаружил перевернутую машину и оказал помощь водителю.

По словам женщины за рулем, она не справилась с управлением из-за сложных погодных условий. Автомобиль занесло, и, врезавшись в ограждение, он перевернулся. Как стало известно, сама женщина отделалась испугом.

Сотрудники полиции, помимо оформления документов по факту ДТП, помогли поставить автомобиль на колеса. Также они заменили пробитое колесо и доставили машину в ближайший автосервис.

Видео: Владимир Севастьянов.

Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии пассажирка вылетевшего в кювет автомобиля «Фольксваген Поло» скончалась на месте ДТП.

Женщина погибла в аварии под Уфой
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