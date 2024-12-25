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Posted 25 декабря, 16:58

Published 25 декабря, 16:58

Modified 25 декабря, 19:13

Updated 25 декабря, 19:13

В Уфе установили причину взрыва

Полицейские нашли источник шума в Уфе

25 декабря 2024, 16:58
Фото: 1MI.

В Уфе установили причину взрыва

Стали известны подробности взрыва в спальном районе столицы Башкирии вечером среды, 25 декабря — разгадку истории опубликовало местное управление МВД.

Напомним, как сообщал Mkset, ранее на бульваре Давлеткильдеева прогремел громкий хлопок со вспышкой. Никаких разрушений в квартале не наблюдалось, однако инцидент серьёзно напугал жильцов домов в окрестностях.

«Беспилотник?» Взрыв прогремел в Уфе
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Подтвердилась, в конце концов, изначальная версия оперативных ведомств — в упомянутом районе взорвалась мощная петарда. Этим же вечером полицейские обнаружили «виновника торжества» — некий 25-летний житель Курганской области торговал во дворе пиротехникой. Молодого человека задержали, сейчас с ним разбираются сотрудники отдела экономической безопасности. Они выясняют степень легальности сезонного бизнеса.

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