Полицейские нашли источник шума в Уфе

Posted 25 декабря, 16:58
Published 25 декабря, 16:58
Modified 25 декабря, 19:13
Updated 25 декабря, 19:13
Напомним, как сообщал Mkset, ранее на бульваре Давлеткильдеева прогремел громкий хлопок со вспышкой. Никаких разрушений в квартале не наблюдалось, однако инцидент серьёзно напугал жильцов домов в окрестностях.
Подтвердилась, в конце концов, изначальная версия оперативных ведомств — в упомянутом районе взорвалась мощная петарда. Этим же вечером полицейские обнаружили «виновника торжества» — некий 25-летний житель Курганской области торговал во дворе пиротехникой. Молодого человека задержали, сейчас с ним разбираются сотрудники отдела экономической безопасности. Они выясняют степень легальности сезонного бизнеса.