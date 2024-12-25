Полицейские нашли источник шума в Уфе

Подтвердилась, в конце концов, изначальная версия оперативных ведомств — в упомянутом районе взорвалась мощная петарда. Этим же вечером полицейские обнаружили «виновника торжества» — некий 25-летний житель Курганской области торговал во дворе пиротехникой. Молодого человека задержали, сейчас с ним разбираются сотрудники отдела экономической безопасности. Они выясняют степень легальности сезонного бизнеса.