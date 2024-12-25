Платные парковки станут бесплатными в Уфе

Posted 25 декабря, 15:39
Published 25 декабря, 15:39
Modified 25 декабря, 19:19
Updated 25 декабря, 19:19
Напомним, администрация башкирской столицы ранее неоднократно заявляла о намерениях создать в городе муниципальные платные парковки — ранее подобные парковочные места в Уфе создавали лишь частные лица.
Как сообщал Mkset, хотя пока точных дат открытия таких парковок власти не называли, мэрия уже определилась с тарифами, а именно — ₽40 в час.
Документ Минтранса РБ гласит, что бесплатно платными парковками смогут пользоваться следующие категории водителей: