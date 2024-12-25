Платные парковки станут бесплатными в Уфе

…правда, лишь для некоторых категорий горожан — список тех, кому амбициозные планы мэрии по вводу стояночных мест с особым режимом функционирования не влетят в копеечку, власти Башкирии обозначили в соответствующем документе в среду, 25 декабря.

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