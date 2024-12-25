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Posted 25 декабря, 15:39

Published 25 декабря, 15:39

Modified 25 декабря, 19:19

Updated 25 декабря, 19:19

Платные парковки станут бесплатными в Уфе

Платные парковки станут бесплатными в Уфе

25 декабря 2024, 15:39
Фото: 1MI.
…правда, лишь для некоторых категорий горожан — список тех, кому амбициозные планы мэрии по вводу стояночных мест с особым режимом функционирования не влетят в копеечку, власти Башкирии обозначили в соответствующем документе в среду, 25 декабря.

Напомним, администрация башкирской столицы ранее неоднократно заявляла о намерениях создать в городе муниципальные платные парковки — ранее подобные парковочные места в Уфе создавали лишь частные лица.

Как сообщал Mkset, хотя пока точных дат открытия таких парковок власти не называли, мэрия уже определилась с тарифами, а именно — ₽40 в час.

В Уфе утвердили тарифы на парковку
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Документ Минтранса РБ гласит, что бесплатно платными парковками смогут пользоваться следующие категории водителей:

  • ветераны боевых действий;
  • ветераны Великой Отечественной войны;
  • лица, перевозящие ветеранов;
  • инвалиды I, II, III групп и перевозящие их;
  • водители электромобилей.
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