Ozon открестился от коррупционного скандала в Башкирии

Posted 25 декабря, 15:49
Published 25 декабря, 15:49
Modified 25 декабря, 19:18
Updated 25 декабря, 19:18
Напомним, экс-глава Госжилнадзора Башкирии ранее был задержан по обвинению в получении двух взяток, общая сумма которых достигает ₽2,85 млн.
Так, одну из них, по заявлениям инсайдерских ресурсов, он получил за покровительство в сдаче строительного объекта в Благовещенске — а именно, логистического центра маркетплейса Ozon.
Пресс-служба компании же заявила, что в даче взятки её представители не замешаны — фирма лишь арендует объект.
— Ozon не имеет отношения к строительству склада в Благовещенске и не является его владельцем, мы взяли здание в аренду после того, как застройщик завершил строительство, — гласит официальная позиция маркетплейса.