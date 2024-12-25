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Posted 25 декабря, 15:49

Published 25 декабря, 15:49

Modified 25 декабря, 19:18

Updated 25 декабря, 19:18

Ozon открестился от коррупционного скандала в Башкирии

Ozon открестился от коррупционного скандала в Башкирии

25 декабря 2024, 15:49
Фото: 1MI.
Компания прокомментировала слухи о связи с делом задержанного Артура Давлетшина — Mkset побеседовал с представителями организации в среду, 25 декабря.

Напомним, экс-глава Госжилнадзора Башкирии ранее был задержан по обвинению в получении двух взяток, общая сумма которых достигает ₽2,85 млн.

Так, одну из них, по заявлениям инсайдерских ресурсов, он получил за покровительство в сдаче строительного объекта в Благовещенске — а именно, логистического центра маркетплейса Ozon.

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Пресс-служба компании же заявила, что в даче взятки её представители не замешаны — фирма лишь арендует объект.

— Ozon не имеет отношения к строительству склада в Благовещенске и не является его владельцем, мы взяли здание в аренду после того, как застройщик завершил строительство, — гласит официальная позиция маркетплейса.
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