Новый вид мошенничества нашли в Башкирии

Таким образом, мечты о богатстве с помощью фейковых бизнес-гуру могут оставить вас с реальными долгами. В Центробанке напоминают, что ни в коем случае нельзя передавать деньги третьим лицам без документального заверения. А прежде чем работать с какой-либо компанией, стоит проверить ее легитимность на открытых госресурсах.