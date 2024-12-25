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Posted 25 декабря, 08:31

Published 25 декабря, 08:31

Modified 25 декабря, 11:43

Updated 25 декабря, 11:43

Мошенники успешно заманивают жителей Башкирии в финансовую пирамиду

Новый вид мошенничества нашли в Башкирии

25 декабря 2024, 08:31
Фото: 1MI.

Мошенники успешно заманивают жителей Башкирии в финансовую пирамиду

Мошенники обещают жителям Башкирии золотые горы, а на деле оставляют их у разбитого корыта с кредитами и китайским ширпотребом, сообщили в региональном отделении Банка России в среду, 25 декабря.

В Башкирии активизировались мошенники, которые обещают жертвам успешный собственный бизнес и невероятное богатство. Горе-бизнесмены на очных встречах тщательно обрабатывают жертву, предлагая открыть собственный интернет-магазин или выйти на маркетплейсы. Для старта необходимо «запастись товаром», то есть купить украшения, одежду или технику на сумму ₽200 000 -₽250 000. Если таких денег нет, то мошенники убеждают взять кредит, заверяя, что вложения обязательно окупятся.

Затем деньги будущий миллионер должен передать наставнику, но только наличными или переводом на личный счет. Никаких подтверждающих документов при этом не подписывается, приходится верить на слово бизнес-гуру. На этом этапе мошенники предлагают позвать на «схемку заработка» друзей, обещая ₽50 000 за каждого нового человека, который вложится в тему.

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Однако как только мошенники выкачают из вас и ваших знакомых все деньги, обучение и бизнес-подъем резко сменятся на полное игнорирование и исчезновение учителя.

Таким образом, мечты о богатстве с помощью фейковых бизнес-гуру могут оставить вас с реальными долгами. В Центробанке напоминают, что ни в коем случае нельзя передавать деньги третьим лицам без документального заверения. А прежде чем работать с какой-либо компанией, стоит проверить ее легитимность на открытых госресурсах.

Ранее Mkset рассказал, как жители Башкирии угодили во всероссийскую финансовую пирамиду, принесшую многомиллионный ущерб ее участникам.

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