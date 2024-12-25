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Posted 25 декабря, 17:23

Published 25 декабря, 17:23

Modified 27 декабря, 08:52

Updated 27 декабря, 08:52

Носите синее и рожайте — Тамара Глоба дала советы россиянам на 2025 год

Носите синее и рожайте — Тамара Глоба дала советы россиянам на 2025 год

25 декабря 2024, 17:23
Фото: Изображение Midjourney.
Астролог Тамара Глоба пришла на запись предновогоднего эфира в актуальном для Года змеи искрящеся-синем платье и указала на основные «небесные» тенденции ближайшего будущего — что ждать знакам Зодиака от судьбы и звезд в 2025 году.

В конце декабря известный астролог Тамара Глоба представила свой традиционный прогноз для всех знаков Зодиака на следующий год. Она заметила, что для многих 2025 год будет существенно лучше, чем 2024.

В западной астрологии этот год считается годом Венеры, а в восточной — годом Змеи. Это время возвращения к традициям и ценностям. Год сосредоточится на важности создания семьи, а также на родительских и детских отношениях. Он также будет направлен на воспитание будущих поколений. Некоторые знаки зодиака смогут найти свою любовь, другие будут склонны к материальному благополучию, а третьи, наконец, решат накопившиеся проблемы.

Тамара Глоба дала советы россиянам на 2025 год
Тамара Глоба дала советы россиянам на 2025 год. Фото: tamaragloba.ru

Овны: гороскоп на 2025 год от Тамары Глоба

В 2025 году Овны будут стремиться исследовать новые горизонты, и это будет отражаться во всех аспектах их жизни: в отношениях, в семейных делах и на работе. Они будут полны стремления внести изменения в свою повседневность, и звезды окажут им поддержку в любых начинаниях, особенно в творческой сфере. Ожидается возможность увеличения семейства, встречи с любовью, а также активное участие в спортивных мероприятиях. Это год, который принесет Овнам возможность бурной и активной деятельности.

Тельцы: гороскоп на 2025 год от Тамары Глоба

Для людей, рожденных под знаком Тельца, этот год принесет множество новых возможностей, касающихся карьеры и значительных проектов. Важную роль будут играть ваши планы на будущее, которые вы начнете реализовывать. Поддержка будет исходить от близких и друзей, хотя они также могут обратиться к вам за помощью. Год откроет двери для реализации идей по строительству, ремонту, учебе и ключевым проектам. В апреле и ноябре стоит уделить особое внимание здоровью ваших родных.

Близнецы: гороскоп на 2025 год от Тамары Глоба

Для представителей знака Близнецов наступающий год обещает быть захватывающим. Он подчеркнет сильные стороны и характеристики людей, родившихся под этим воздушным знаком, а также создаст возможности для достижения успеха и реализации замыслов, которые они вынашивали в течение длительного времени. Это период, обещающий выгоду и финансовый рост, хотя возможны также и временные трудности с деньгами. Поэтому следует проявлять осторожность в отношениях с конкурентами и деловыми партнерами.

Рак: гороскоп на 2025 год от Тамары Глоба

Для представителей знака Рака наступает год, который восстановит справедливость за многие испытания, перенесенные ранее. Этот период станет удачным как для сфер личных отношений, так и для профессиональной деятельности, включая финансовые возможности и поездки. Хотя трудности неизбежны, у Раков все же появится шанс продемонстрировать свои лучшие качества.

Лев: гороскоп на 2025 год от Тамары Глоба

В начале года Лев ощутит мощный толчок. Он будет активно действовать и в чем-то противоречить общественным представлениям. Зимой и весной перед ним откроются карьерные горизонты и отличные шансы, особенно за пределами родных мест. Лев получит значительные вознаграждения как в финансовом, так и в творческом аспекте. Путешествия принесут ему любовь и помогут реализовать его мечты.

Дева: гороскоп на 2025 год от Тамары Глоба

Для Дев этот год, с одной стороны, станет временем решения проблем, накопленных в предыдущие годы, а с другой — принесет свежие сложности, связанные как с прошлыми событиями, так и, возможно, с семейными вопросами. Однако в 2025 году перед Девами откроются благоприятные возможности для реализации давно вынашиваемых замыслов. В этом им окажут помощь друзья и защитники.

Весы: гороскоп на 2025 год от Тамары Глоба

У людей, родившихся под знаком Весы, в этом году постепенно начнут решаться давние трудности. Это затрагивает как межличностные связи, так и проблемы со здоровьем. В профессиональной сфере произойдут положительные изменения: Весы станут устанавливать перед собой новые задачи и начнут развивать собственный бизнес.

Скорпион: гороскоп на 2025 год от Тамары Глоба

Наступающий 2025 год открывает великолепные перспективы за пределами родного места: он принесет удачу и радость. Ожидает множество романтических моментов и увлекательных творческих проектов. Также появится шанс на зачатие или появление на свет детей.

Стрелец: гороскоп на 2025 год от Тамары Глоба

Знак Стрельца в наступающем 2025 году явно на подъеме. Однако на фоне успехов могут возникнуть и изменения. Членам вашей семьи может понадобиться ваша поддержка, что повлечет за собой дополнительные траты. Тем не менее, в общем, 2025 год сулит Стрельцам множество благоприятных моментов — особенно в сфере любви и творчества.

Козерог: гороскоп на 2025 год от Тамары Глоба

В 2025 году рожденные под знаком Козерога могут смело строить планы на будущее, связанные с обучением или преподаванием. Козерогам удастся собрать вокруг себя новый круг людей — и в любви, и в работе. Появятся новые партнеры. В семье ждет успех, перспективы для совместного роста. Козерогам в 2025 году можно и нужно строить планы на будущее. Будут и мимолётные увлечения, и любовь — но при этом постарайтесь уберечь себя и отличить первое от второго.

Водолей: гороскоп на 2025 год от Тамары Глоба

Водолеям в 2025 году удастся выправить свое финансовое положение и устремить вверх карьерные перспективы. На этот пути будут новые люди. Одни вызовут симпатию, другие — наоборот. Так или иначе, считаться и сотрудничать придется со всеми. Тамара Глоба советует Водолеям быть более гибкими и идти на компромиссы.

Рыбы: гороскоп на 2025 год от Тамары Глоба

Карьера у Рыб в 2025 году пойдет в гору, а вот в семье — разлад и потери. Астролог советует Рыбам в 2025 году больше времени и внимания уделять здоровью — своему и близких, а также не забывать следить за карьерными перспективами.

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