Носите синее и рожайте — Тамара Глоба дала советы россиянам на 2025 год

Posted 25 декабря, 17:23
Published 25 декабря, 17:23
Modified 27 декабря, 08:52
Updated 27 декабря, 08:52
В конце декабря известный астролог Тамара Глоба представила свой традиционный прогноз для всех знаков Зодиака на следующий год. Она заметила, что для многих 2025 год будет существенно лучше, чем 2024.
В западной астрологии этот год считается годом Венеры, а в восточной — годом Змеи. Это время возвращения к традициям и ценностям. Год сосредоточится на важности создания семьи, а также на родительских и детских отношениях. Он также будет направлен на воспитание будущих поколений. Некоторые знаки зодиака смогут найти свою любовь, другие будут склонны к материальному благополучию, а третьи, наконец, решат накопившиеся проблемы.
В 2025 году Овны будут стремиться исследовать новые горизонты, и это будет отражаться во всех аспектах их жизни: в отношениях, в семейных делах и на работе. Они будут полны стремления внести изменения в свою повседневность, и звезды окажут им поддержку в любых начинаниях, особенно в творческой сфере. Ожидается возможность увеличения семейства, встречи с любовью, а также активное участие в спортивных мероприятиях. Это год, который принесет Овнам возможность бурной и активной деятельности.
Для людей, рожденных под знаком Тельца, этот год принесет множество новых возможностей, касающихся карьеры и значительных проектов. Важную роль будут играть ваши планы на будущее, которые вы начнете реализовывать. Поддержка будет исходить от близких и друзей, хотя они также могут обратиться к вам за помощью. Год откроет двери для реализации идей по строительству, ремонту, учебе и ключевым проектам. В апреле и ноябре стоит уделить особое внимание здоровью ваших родных.
Для представителей знака Близнецов наступающий год обещает быть захватывающим. Он подчеркнет сильные стороны и характеристики людей, родившихся под этим воздушным знаком, а также создаст возможности для достижения успеха и реализации замыслов, которые они вынашивали в течение длительного времени. Это период, обещающий выгоду и финансовый рост, хотя возможны также и временные трудности с деньгами. Поэтому следует проявлять осторожность в отношениях с конкурентами и деловыми партнерами.
Для представителей знака Рака наступает год, который восстановит справедливость за многие испытания, перенесенные ранее. Этот период станет удачным как для сфер личных отношений, так и для профессиональной деятельности, включая финансовые возможности и поездки. Хотя трудности неизбежны, у Раков все же появится шанс продемонстрировать свои лучшие качества.
В начале года Лев ощутит мощный толчок. Он будет активно действовать и в чем-то противоречить общественным представлениям. Зимой и весной перед ним откроются карьерные горизонты и отличные шансы, особенно за пределами родных мест. Лев получит значительные вознаграждения как в финансовом, так и в творческом аспекте. Путешествия принесут ему любовь и помогут реализовать его мечты.
Для Дев этот год, с одной стороны, станет временем решения проблем, накопленных в предыдущие годы, а с другой — принесет свежие сложности, связанные как с прошлыми событиями, так и, возможно, с семейными вопросами. Однако в 2025 году перед Девами откроются благоприятные возможности для реализации давно вынашиваемых замыслов. В этом им окажут помощь друзья и защитники.
У людей, родившихся под знаком Весы, в этом году постепенно начнут решаться давние трудности. Это затрагивает как межличностные связи, так и проблемы со здоровьем. В профессиональной сфере произойдут положительные изменения: Весы станут устанавливать перед собой новые задачи и начнут развивать собственный бизнес.
Наступающий 2025 год открывает великолепные перспективы за пределами родного места: он принесет удачу и радость. Ожидает множество романтических моментов и увлекательных творческих проектов. Также появится шанс на зачатие или появление на свет детей.
Знак Стрельца в наступающем 2025 году явно на подъеме. Однако на фоне успехов могут возникнуть и изменения. Членам вашей семьи может понадобиться ваша поддержка, что повлечет за собой дополнительные траты. Тем не менее, в общем, 2025 год сулит Стрельцам множество благоприятных моментов — особенно в сфере любви и творчества.
В 2025 году рожденные под знаком Козерога могут смело строить планы на будущее, связанные с обучением или преподаванием. Козерогам удастся собрать вокруг себя новый круг людей — и в любви, и в работе. Появятся новые партнеры. В семье ждет успех, перспективы для совместного роста. Козерогам в 2025 году можно и нужно строить планы на будущее. Будут и мимолётные увлечения, и любовь — но при этом постарайтесь уберечь себя и отличить первое от второго.
Водолеям в 2025 году удастся выправить свое финансовое положение и устремить вверх карьерные перспективы. На этот пути будут новые люди. Одни вызовут симпатию, другие — наоборот. Так или иначе, считаться и сотрудничать придется со всеми. Тамара Глоба советует Водолеям быть более гибкими и идти на компромиссы.
Карьера у Рыб в 2025 году пойдет в гору, а вот в семье — разлад и потери. Астролог советует Рыбам в 2025 году больше времени и внимания уделять здоровью — своему и близких, а также не забывать следить за карьерными перспективами.