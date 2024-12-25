mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 декабря, 06:31

Published 25 декабря, 06:31

Modified 25 декабря, 11:21

Updated 25 декабря, 11:21

Столице Татарстана вновь угрожают БПЛА

Налет беспилотников ждут в Казани

25 декабря 2024, 06:31
Фото: 1MI.

Столице Татарстана вновь угрожают БПЛА

В инсайдерских телеграм-каналах появилась информация, что Казань снова атакуют беспилотниками, пишут в среду, 25 декабря.

Казань вновь находится под угрозой атаки беспилотниками. В столице Татарстана, как сообщили в региональных соцмедиа, закрыли аэропорт в 7:55 утра по московскому времени. В регионе вводят план «Ковер» — режим закрытого неба для всех гражданских судов.

Ранее Mkset сообщал, что в субботу, 21 декабря, в один из спальных районов Казани прилетело сразу три беспилотника, которые привели к пожару в жилом доме. Пострадавших нет, однако в сердце Татарстана ввели режим ЧС, и ведут подготовку к новым атакам БПЛА.

Накануне во вторник, 24 декабря, Уфу с неожиданным визитом посетил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Как пишут инсайдеры, его визит может быть связан с угрозой нападения беспилотников на Башкирию после Татарстана.

Хабиров отреагировал на атаку беспилотников
Узнать подробнее
Читайте также:
БПЛА прилетел в жилой дом в ТатарстанеДмитрий Медведев прилетел в УфуУфимского поджигателя и «агента ФСБ» арестовал суд
#Александра Воля#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Пожар#Башкортостан#Благовещенск#Аэропорт#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#ЧС#Транспорт#Казань#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Дмитрий Медведев#Октябрьский#Туймазы#Татарстан#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул#Беспилотники
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика