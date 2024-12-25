Налет беспилотников ждут в Казани

Ранее Mkset сообщал, что в субботу, 21 декабря, в один из спальных районов Казани прилетело сразу три беспилотника, которые привели к пожару в жилом доме. Пострадавших нет, однако в сердце Татарстана ввели режим ЧС, и ведут подготовку к новым атакам БПЛА.