Налет беспилотников ждут в Казани

Posted 25 декабря, 06:31
Published 25 декабря, 06:31
Modified 25 декабря, 11:21
Updated 25 декабря, 11:21
Казань вновь находится под угрозой атаки беспилотниками. В столице Татарстана, как сообщили в региональных соцмедиа, закрыли аэропорт в 7:55 утра по московскому времени. В регионе вводят план «Ковер» — режим закрытого неба для всех гражданских судов.
Ранее Mkset сообщал, что в субботу, 21 декабря, в один из спальных районов Казани прилетело сразу три беспилотника, которые привели к пожару в жилом доме. Пострадавших нет, однако в сердце Татарстана ввели режим ЧС, и ведут подготовку к новым атакам БПЛА.
Накануне во вторник, 24 декабря, Уфу с неожиданным визитом посетил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Как пишут инсайдеры, его визит может быть связан с угрозой нападения беспилотников на Башкирию после Татарстана.