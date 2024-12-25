Массовое отравление и сомнительные личности: чем шокируют корпоративы в Уфе

Новогодние корпоративы с проводами 2024 года и встречей 2025 года гремят по Уфе. Множество компаний принимают решение вывести в эту честь свой персонал «в люди». Корпоративы в Уфе отмечают в ресторанах и кафе. Дед Мороз, ёлочка, огоньки гирлянд на фотографиях и искорки игристых напитков в глазах — казалось бы, что может испортить праздник. Но в Уфе с корпоративами везёт не всем. Кому-то было грустно и скучно на выступлении аниматоров, кого-то не устроили соседи по банкетному залу, а кого-то и вовсе ждала больничная койка после корпоратива.