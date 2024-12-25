Массовое отравление и сомнительные личности: чем шокируют корпоративы в Уфе

Posted 25 декабря, 18:13
Published 25 декабря, 18:13
Modified 25 декабря, 18:17
Updated 25 декабря, 18:17
Новогодние корпоративы с проводами 2024 года и встречей 2025 года гремят по Уфе. Множество компаний принимают решение вывести в эту честь свой персонал «в люди». Корпоративы в Уфе отмечают в ресторанах и кафе. Дед Мороз, ёлочка, огоньки гирлянд на фотографиях и искорки игристых напитков в глазах — казалось бы, что может испортить праздник. Но в Уфе с корпоративами везёт не всем. Кому-то было грустно и скучно на выступлении аниматоров, кого-то не устроили соседи по банкетному залу, а кого-то и вовсе ждала больничная койка после корпоратива.
— Ну что ж, прошёл и отгремел новогодний банкет в этом заведении. Поделюсь впечатлениями. Помещение очень маленькое, танцпол практически отсутствует. Все танцевали «плечом к плечу». Программа развлекательная держится на трёх милейших девушках, очень молодого возраста. Еда из разряда «что получилось — то получилось». Фирменное блюдо, чем раньше славилось кафе, очень сомнительного качества. Место общего пользования в единственном числе. Самое непонятное, анонсируют себя как ресторан, цены соответствующие, только качество на единицу. Не советую к посещению, — разочарована вечеринкой в «Цыплятах Табака» Елена.
— Посидеть с компанией вполне себе можно, быстрая подача, вкусная еда, алкоголь по адекватным ценам. Зал на первом этаже не очень, развлечения и музыка сомнительные, контингент тоже, — рассказал про атмосферу в BeerBerry Александр во время своего посещения в конце декабря 2024 года.
— Отравились кухней данного заведения. Отмечали корпоратив, после которого у всех людей началась очень сильная боль в животе и тошнота. Крайне не рекомендую кухню данного заведения, — делится впечатлениями от корпоратива в BeerBerry Ярослав.
— Обстановка приятная персонал вежливый отзывчивый, но с кухней надо бы поработать, салаты были обветренные и невкусные, а в целом вкусно и хорошо, — замечает точки роста «Барона» Лилиана.
Справедливости ради отметим, что есть и положительные отзывы гостей о корпоративах в Уфе на рубеже 2024 и 2025 годов.
— Отличный ресторан! Приходили вечером в пятницу, прекрасно провели время. Вкусные пиццы и кальяны, хорошая вокалистка пела, — отметил побывавший в Lulu restaurant Дмитрий.
— Мы с подругами замечательно отметили девичник в ресторане «Лулу» перед Новым годом. Еда была вкусной, атмосфера уютной, и обслуживание отличное! Официантка была внимательной и учтивой. Приятная атмосфера, живая музыка, после 11 вечера можно потанцевать. Рекомендую этот ресторан для проведения посещения! — рассыпается в комплиментах Луиза.
— Ресторан — бомба, хорошо отдохнули, — хвалят Dom гости.
— Благодарим за организацию, очень весело, вкусно и все эффектно, очень благодарны Юлии (организатору). Спасибо большое! Корпоратив удался, все под огромными впечатлениями, — рассказывает про вечер в «Мимино» Ксения.
— Хорошее заведение! Сидели компанией, нам всё понравилось, напитки, кухня и подача, — пишет про посиделки в «Шерлоке» Александр.
— 21 декабря праздновали у вас корпоратив. Остались очень довольны. Место красивое! Еда вкусная! Обслуживающий персонал на высшем уровне! Особенно произвел впечатление официант Кирилл, — хвалит «Лель» и Кирилла Оксана.
— Отмечали корпоратив в преддверии 2025 года. Очень понравилась живая музыка — саксофон! Прям бальзам на душу!!! Небольшой уютный ресторан, чисто, вкусно, персонал вежливый. В общем, всё на уровне! Мне понравилось, — пишет довольная корпоративом в «Пастернаке» Александра.
Напомним, ранее корреспонденты Mkset изучили предложения кафе и ресторанов Уфы и Башкирии на новогоднюю ночь. Встретить 2025 год при полном параде и не с блюдом запеченной курицы с уставшей руке встанет в копеечку. Минимальная цена на новогоднюю ночь в ресторане составила ₽5000 за персону, максимальная, выявленная в ходе наше расследования — ₽14 000. И это даже не Уфа! И мы уверены, что это — не предел.