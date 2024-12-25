Льём кока-колу и получаем чистый чайник без накипи — топ способов

Каждый сталкивался с проблемой накипи в чайнике, которая появляется, даже если устройство самого высокого качества. Но почему накипь так важна для удаления? В этой статье мы расскажем о трех простых народных способах борьбы с накипью и проверим, какой из них лучше всего очищает.

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