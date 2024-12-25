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Posted 25 декабря, 10:54

Published 25 декабря, 10:54

Modified 25 декабря, 10:56

Updated 25 декабря, 10:56

Куда сходить на Новогоднюю ночь в Уфе

Куда сходить на Новогоднюю ночь в Уфе

25 декабря 2024, 10:54
Фото: 1MI.
Развлекательную программу на Новогоднюю опубликовало уфимская администрация в среду, 25 декабря.

Мэрия Уфы опубликовало расписание развлекательной программы, которая традиционно пройдет в новогоднюю ночь в самом центре Уфы — перед Государственным академическим драмтеатром.

Шоу-программа начнется 31 декабря в 20:00 и продлится до 2:00 первого января. В программе выступление звезд башкирской эстрады — Радмира Хасанова, Алмаза Юсупова, группы «Ант» и других, а также развлекательная номера от профессиональных и самодеятельных коллективов и поздравление от Деда Мороза со Снегурочкой.

Ранее Mkset опубликовал расписание Новогодних мероприятий в Уфе, а также график общественного транспорта в праздничную ночь.

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