Куда сходить на Новогоднюю ночь в Уфе

Шоу-программа начнется 31 декабря в 20:00 и продлится до 2:00 первого января. В программе выступление звезд башкирской эстрады — Радмира Хасанова, Алмаза Юсупова, группы «Ант» и других, а также развлекательная номера от профессиональных и самодеятельных коллективов и поздравление от Деда Мороза со Снегурочкой.