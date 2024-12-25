Куда сходить на Новогоднюю ночь в Уфе

Posted 25 декабря, 10:54
Published 25 декабря, 10:54
Modified 25 декабря, 10:56
Updated 25 декабря, 10:56
Мэрия Уфы опубликовало расписание развлекательной программы, которая традиционно пройдет в новогоднюю ночь в самом центре Уфы — перед Государственным академическим драмтеатром.
Шоу-программа начнется 31 декабря в 20:00 и продлится до 2:00 первого января. В программе выступление звезд башкирской эстрады — Радмира Хасанова, Алмаза Юсупова, группы «Ант» и других, а также развлекательная номера от профессиональных и самодеятельных коллективов и поздравление от Деда Мороза со Снегурочкой.
Ранее Mkset опубликовал расписание Новогодних мероприятий в Уфе, а также график общественного транспорта в праздничную ночь.