Коммунальную аварию ликвидируют в центре Уфы

Posted 25 декабря, 13:11
Published 25 декабря, 13:11
Modified 25 декабря, 19:28
Updated 25 декабря, 19:28
Для ликвидации утечки примерно в 12:00 в среду, 25 декабря, была отключена вода у потребителей, обслуживание которых проходило через повреждённую магистраль.
Проблемы с ЖКХ стали наблюдаться во множестве домов по улицам Разина, Водопроводной, Набережной, Пятигорской, Алтайской, Гафури и малой Водопроводной. Отключение продлится до ликвидации коммунальной аварии. Ее сроки городские власти не оговаривают.
Ранее Mkset сообщал о том, что уфимцы стали массово жаловаться городской администрации на «снежную кашу» под ногами.