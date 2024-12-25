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Posted 25 декабря, 13:11

Published 25 декабря, 13:11

Modified 25 декабря, 19:28

Updated 25 декабря, 19:28

Коммунальную аварию ликвидируют в центре Уфы

Коммунальную аварию ликвидируют в центре Уфы

25 декабря 2024, 13:11
Фото: 1MI.
В районе уфимского Телецентра произошёл порыв водопроводной трубы, сообщает в среду, 25 декабря, горводоканал башкирской столицы.

Для ликвидации утечки примерно в 12:00 в среду, 25 декабря, была отключена вода у потребителей, обслуживание которых проходило через повреждённую магистраль.

Проблемы с ЖКХ стали наблюдаться во множестве домов по улицам Разина, Водопроводной, Набережной, Пятигорской, Алтайской, Гафури и малой Водопроводной. Отключение продлится до ликвидации коммунальной аварии. Ее сроки городские власти не оговаривают.

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Ранее Mkset сообщал о том, что уфимцы стали массово жаловаться городской администрации на «снежную кашу» под ногами.

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