Каждый сотый умерший жил в Уфе

В самом конце этого рейтинга расположился Бижбулякский район с показателем в 20 человек на 1000 жителей. При этом продолжительность жизни в Башкирии продолжает расти — в 2023 году она составила чуть более 73 лет. Однако, естественное движение населения остается убыточным: в прошлом году на 47,7 тысяч умерших пришлось 35,4 новорожденных — показатель убыли составил –12,3 тысячи человек.