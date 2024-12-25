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Posted 25 декабря, 07:12

Published 25 декабря, 07:12

Modified 25 декабря, 11:23

Updated 25 декабря, 11:23

Рейтинг муниципалитетов по уровню смертности составили в Башкирии

Каждый сотый умерший жил в Уфе

25 декабря 2024, 07:12
Фото: 1MI.

Рейтинг муниципалитетов по уровню смертности составили в Башкирии

Уфа оказалась на втором месте в рейтинге муниципалитетов Башкортостана с низкой смертностью, согласно данным Росстата, опубликованных в среду, 25 декабря.

Всего за девять месяцев 2024 в Башкирии умерло 42`813 человек. Показатель смертности — 12,7 на 1000 жителей. Самую низкую смертность зафиксировали в Уфимском районе — 9 человек на 1000 жителей. Далее идет Уфа, где умирает каждый сотый. Низкие показатели отметили в Бурзянском районе (10,3), Октябрьском (10,5), Стерлитамаке (10,7) и Нефтекамске (10,8).

В самом конце этого рейтинга расположился Бижбулякский район с показателем в 20 человек на 1000 жителей. При этом продолжительность жизни в Башкирии продолжает расти — в 2023 году она составила чуть более 73 лет. Однако, естественное движение населения остается убыточным: в прошлом году на 47,7 тысяч умерших пришлось 35,4 новорожденных — показатель убыли составил –12,3 тысячи человек.

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