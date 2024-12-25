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Posted 25 декабря, 12:24

Published 25 декабря, 12:24

Modified 25 декабря, 19:30

Updated 25 декабря, 19:30

Экс-главу Госжилнадзора Башкирии отправили в СИЗО

Экс-главу Госжилнадзора Башкирии отправили в СИЗО

25 декабря 2024, 12:24
Фото: Пресс-служба судов РБ.
Артура Давлетшина, недавно лишившегося своего поста, заключили под стражу на время следствия по обвинению во взяточничестве, сообщает в среду, 25 декабря, пресс-служба судов РБ.

В Башкирии продолжается громкая история с арестом бывшего главы регионального Госжилнадзора. Советский районный суд Уфы принял решение о заключении под стражу Артура Давлетшина на два месяца. Такое решение было принято по ходатайству следователя, который ведет дело о коррупции с участием уже экс-чиновника.

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По версии следствия, Давлетшин не стеснялся пользоваться своим положением, чтобы обогатиться. Так, он подозревается в получении взяток на общую сумму более миллиона рублей. Утверждается, что он брал деньги у представителей подрядных организаций за беспрепятственное подписание и выдачу положительных заключений на строительные объекты. В частности, речь идет о взятках от компании, занимавшейся строительством газоснабжения пожарно-спасательной части (350 тысяч рублей) и от компании, участвующей в строительстве оптово-распределительного центра Ozon (1 млн рублей).

Суд, рассмотрев все предоставленные доказательства, счел необходимым арестовать Давлетшина на время проведения следственных мероприятий. Постановление суда пока не вступило в законную силу.

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