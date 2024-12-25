Экс-главу Госжилнадзора Башкирии отправили в СИЗО

По версии следствия, Давлетшин не стеснялся пользоваться своим положением, чтобы обогатиться. Так, он подозревается в получении взяток на общую сумму более миллиона рублей. Утверждается, что он брал деньги у представителей подрядных организаций за беспрепятственное подписание и выдачу положительных заключений на строительные объекты. В частности, речь идет о взятках от компании, занимавшейся строительством газоснабжения пожарно-спасательной части (350 тысяч рублей) и от компании, участвующей в строительстве оптово-распределительного центра Ozon (1 млн рублей).