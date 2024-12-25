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Posted 25 декабря, 09:54

Published 25 декабря, 09:54

Modified 25 декабря, 11:28

Updated 25 декабря, 11:28

Три главных фрукта зимы назвали уфимцам

Дешево и полезно: три главных фрукта зимы назвали уфимцам

25 декабря 2024, 09:54
Фото: 1MI.

Три главных фрукта зимы назвали уфимцам

Сезонные сладости, которые обязательно стоит включить в зимний рацион, назвали уфимские врачи в среду, 25 декабря.

Врачи из уфимской городской больницы №5 в беседе с UfaTime.ru назвали фрукты, которые поддержат иммунитет, поднимут настроение и снизят вес в зимой.

Открывает топ лучших зимних продуктов хурма. Она богата витаминами, особенно витамином C, который помогает укрепить иммунитет. Хурма также содержит много клетчатки, что полезно для пищеварения. Этот фрукт помогает поддерживать здоровье кожи и улучшает зрение благодаря антиоксидантам. Кроме того, хурма может помочь снизить уровень холестерина и улучшить общее состояние сердца.

Второе место в топе полезных фруктов занимает гранат. Он содержит большое количество витаминов C и B, что поможет предотвратить простуды. А антиоксиданты в составе граната защитят клетки от повреждений в морозные времена. Этот фрукт также будет особо полезен сердечникам — гранат снижает уровень холестерина и улучшает кровообращение. Система пищеварения тоже поблагодарит за включение фрукта в рацион.

Замыкают топ лучших зимних продуктов мандарины. Высокое содержание витамина C убережет организм от простудных заболеваний, а содержащиеся в фруктах минералы и клетчатка помогут желудочно-кишечному тракту оставаться в тонусе. Однако главное не переусердствовать, ведь мандарины — мощные аллергены.

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