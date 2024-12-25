Дешево и полезно: три главных фрукта зимы назвали уфимцам

Второе место в топе полезных фруктов занимает гранат. Он содержит большое количество витаминов C и B, что поможет предотвратить простуды. А антиоксиданты в составе граната защитят клетки от повреждений в морозные времена. Этот фрукт также будет особо полезен сердечникам — гранат снижает уровень холестерина и улучшает кровообращение. Система пищеварения тоже поблагодарит за включение фрукта в рацион.