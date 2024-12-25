Чиновника арестовали за взятку от OZON в Башкирии

Как сообщает телеграм-канал «Честно Говоря», Давлетшин получил 2,5 миллиона рублей за то, чтобы обеспечить положительное заключение по проекту строящегося оптово-распределительного центра маркетплейса OZON в Благовещенском районе. Речь шла о соответствии проекта требованиям энергетической эффективности и наличию приборов учета. Кроме того, Давлетшин, вместе с начальником отдела и ведущим специалистом-экспертом по строительству, получил 350 тысяч рублей от другой компании за аналогичные «услуги». Эта компания якобы строила автономную систему теплоснабжения для административного здания в городе Агидели.