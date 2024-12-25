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Posted 25 декабря, 06:04

Published 25 декабря, 06:04

Modified 25 декабря, 11:18

Updated 25 декабря, 11:18

Чиновника арестовали за взятку от OZON в Башкирии

Чиновника арестовали за взятку от OZON в Башкирии

25 декабря 2024, 06:04
Фото: tg/Честно Говоря.
Сюжет
Радий Хабиров
В Башкортостане чиновник попался на взятке, якобы связанной с проектом строительства распределительного центра OZON, сообщает в среду, 25 декабря, телеграм-канал «Честно Говоря».

Как ранее сообщал Mkset, исполняющий обязанности председателя Государственного комитета РБ по жилищному и строительному надзору, Артур Давлетшин, был задержан по подозрению в получении взяток. По данным следствия, он брал деньги за «нужные» заключения по строительным проектам.

Как сообщает телеграм-канал «Честно Говоря», Давлетшин получил 2,5 миллиона рублей за то, чтобы обеспечить положительное заключение по проекту строящегося оптово-распределительного центра маркетплейса OZON в Благовещенском районе. Речь шла о соответствии проекта требованиям энергетической эффективности и наличию приборов учета. Кроме того, Давлетшин, вместе с начальником отдела и ведущим специалистом-экспертом по строительству, получил 350 тысяч рублей от другой компании за аналогичные «услуги». Эта компания якобы строила автономную систему теплоснабжения для административного здания в городе Агидели.

Все эти коррупционные схемы были выявлены оперативниками УФСБ по Башкирии. Напомним, ранее Mkset писал, что Артур Давлетшин 24 декабря был уволен с должности главой Башкирии Радием Хабировым. А затем региональное управление Следственного комитета сообщило об его задержании.

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