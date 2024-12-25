Черная плесень в ваших наушниках: как почистить их, пока у вас нет грибка

Наушники давно стали частью повседневной жизни: они сопровождают нас на прогулках, тренировках и даже в метро. Но задумывались ли вы, что может скрываться в их глубинах? Журналистка Алена Дорофеева обнаружила это случайно. Её история началась с заложенности уха, которую она посчитала привычным обострением хронического отита. Однако всё оказалось куда серьезнее.