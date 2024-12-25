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Posted 25 декабря, 12:30

Published 25 декабря, 12:30

Modified 25 декабря, 12:30

Updated 25 декабря, 12:30

Как черная плесень попадает в уши и что делать с грязными наушниками

Черная плесень в ваших наушниках: как почистить их, пока у вас нет грибка

25 декабря 2024, 12:30
Фото: Изображение Midjourney. Как черная плесень попадает в уши и что делать с грязными наушниками
Грязь в наушниках — это не просто эстетический минус, а настоящий магнит для опасных инфекций. Одной журналистке из Нижнего Новгорода наушники обошлись в серьезное лечение и ежедневную борьбу с гноем. Как уберечь себя от подобных ситуаций — в нашей статье.

Наушники давно стали частью повседневной жизни: они сопровождают нас на прогулках, тренировках и даже в метро. Но задумывались ли вы, что может скрываться в их глубинах? Журналистка Алена Дорофеева обнаружила это случайно. Её история началась с заложенности уха, которую она посчитала привычным обострением хронического отита. Однако всё оказалось куда серьезнее.

— В ушах было что-то черное. После визита к врачу выяснилось, что это мукомикоз — тяжелая грибковая инфекция. Врач объяснил: грибок действует незаметно, но может привести к серьезным последствиям, включая менингит, — вспоминает Алена.

Почему грязь в наушниках — это серьезно?

Наушники, особенно внутриканальные модели, имеют плотный контакт с ушной раковиной. В их силиконовых вставках накапливаются пыль, ушная сера, бактерии и даже споры грибков. Исследования индийских ученых показали, что «затычки» создают идеальные условия для размножения бактерий, включая стафилококк.

— Загрязнения в наушниках не только влияют на звук, но и представляют прямую угрозу здоровью. Их важно чистить регулярно, — отмечает блогер Сергей Малоземов.
Почему грязь в наушниках — это серьезно?
Почему грязь в наушниках — это серьезно?. Фото: Изображение Midjourney

Как правильно чистить наушники?

1. Начните с оценки загрязнений.

Прежде чем приступать к чистке, внимательно осмотрите динамики, силиконовые накладки и внутреннюю часть наушников. Желтые, серые или черные пятна — верный признак скопившейся грязи.

2. Используйте правильные инструменты.

Для качественной чистки понадобятся:

  • Мягкие кисточки или зубные щетки с нежной щетиной.
  • Изопропиловый спирт (он быстро испаряется и не повреждает технику).
  • Ушные палочки и зубочистки для труднодоступных мест.
  • Наборы для чистки электроники, которые можно найти за 1000–1500 рублей.

3. Размягчите загрязнения.

Если наушники сильно загрязнены, спирт помогает не только очистить, но и размягчить твердые отложения, такие как засохшая ушная сера, пыль или грязь, которая накопилась за время использования. Алгоритм чистки следующий:

  • Подготовьте спирт и кисточку: лучше всего использовать изопропиловый спирт, так как он быстро испаряется и не оставляет следов. Возьмите кисточку с мягкими щетинками (например, детскую зубную щетку) или специальную маленькую кисточку для чистки электроники.
  • Нанесите спирт на кисточку: наберите немного спирта на кисточку, не нужно смачивать ее слишком сильно — достаточно, чтобы она была слегка влажной. Это поможет избежать попадания жидкости в чувствительные части наушников.
  • Чистите аккуратно: нежно пройдитесь кисточкой по всем частям устройства: динамикам, силиконовым накладкам и внутренним поверхностям наушников. Особое внимание уделяйте труднодоступным местам, где скапливается грязь, например, вокруг сеточек динамиков.
  • Промывание и высушивание: после чистки дайте наушникам высохнуть на воздухе, убедившись, что они не перегрелись и не повредились. Не используйте слишком много спирта и избегайте попадания жидкости в порты или внутрь устройства.

4. Не переусердствуйте.

Слишком активное трение может повредить сеточки динамиков или даже мембраны. Помните: лучше потратить больше времени, чем полностью испортить устройство.

Как правильно чистить наушники?
Как правильно чистить наушники?. Фото: Изображение Midjourney

Что делать с портом зарядки?

Порт зарядки тоже страдает от пыли и жира. Для его чистки не используйте иголки или острые предметы — это может повредить контакты. Лучше всего подойдут зубочистки или мягкие кисточки.

— Сжатый воздух тоже не лучший выбор. Воздух под давлением может попасть внутрь устройства и повредить его компоненты, — предупреждает инженер Никита Мирошниченко.

Дезинфекция — необходимость или миф?

Некоторые производители предлагают ультрафиолетовые стерилизаторы, обещая уничтожить до 99% бактерий. Лабораторные тесты подтверждают их эффективность.

— Однако, смысл дезинфекции теряется, если вы тут же берете гаджет грязными руками, — напоминает физик Кирилл Болдырев.

Профилактика лучше лечения

Чтобы избежать серьезных проблем, следуйте этим рекомендациям:

  • Чистите наушники не реже раза в неделю.
  • Регулярно протирайте портативные устройства спиртовыми салфетками.
  • Не используйте наушники, если у вас есть инфекции или повреждения уха.

Как показывает случай Алены, игнорирование простых правил ухода за техникой может привести к серьезным последствиям. Поддерживайте свои гаджеты в чистоте — это не только продлит их жизнь, но и сохранит ваше здоровье.

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