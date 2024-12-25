«Беспилотник?» Взрыв прогремел в Уфе

Местные жители высказывают разные предположения о случившемся: от атаки беспилотников до детонации самодельного взрывного устройства. Впрочем, версия об авиаударе едва ли выглядит состоятельной — в таком случае перед «хлопком» было бы слышно характерное жужжание. Происходящее на кадрах также схоже со взрывом трансформатора.