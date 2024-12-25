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Posted 25 декабря, 15:10

Published 25 декабря, 15:10

Modified 25 декабря, 19:20

Updated 25 декабря, 19:20

Сильный взрыв прогремел в Уфе

«Беспилотник?» Взрыв прогремел в Уфе

25 декабря 2024, 15:10
Фото: 1MI.

Сильный взрыв прогремел в Уфе

Мощный хлопок со вспышкой услышали жители башкирской столицы вечером среды, 25 декабря, сообщают очевидцы.

По словам горожан, инцидент случился недалеко от ТЦ «Планета», во дворе дома по бульвару Давлеткильдеева. В Telegram-каналах публикуют кадры с камер видеонаблюдения подъездов, на которых попал момент яркой вспышки и громкого звука.

Местные жители высказывают разные предположения о случившемся: от атаки беспилотников до детонации самодельного взрывного устройства. Впрочем, версия об авиаударе едва ли выглядит состоятельной — в таком случае перед «хлопком» было бы слышно характерное жужжание. Происходящее на кадрах также схоже со взрывом трансформатора.

На момент публикации официальные ведомства выясняют подробности инцидента. В МЧС Mkset сообщили, что сообщений о каких-либо разрушениях от местных жителей не поступало. Случиться переполох мог также из-за взрыва мощной петарды.

UPD: В 21:40 по местному времени МВД сообщило, что источником шума была пиротехника.

— В этом же дворе неизвестный мужчина осуществлял торговлю пиротехническими изделиями. Он так же был оперативно выявлен и задержан сотрудниками дорожно-постовой службы. Продавцом пиротехники оказался 25-летний житель Курганской области, — гласит релиз ведомства.
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Поводов для паники уфимцам добавляет недавняя атака беспилотников на столицу соседнего Татарстана. Напомним, как сообщал Mkset, налёт БПЛА на Казань был совершён в субботу, 21 декабря.

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