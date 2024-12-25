«Беспилотник?» Взрыв прогремел в Уфе

Posted 25 декабря, 15:10
Published 25 декабря, 15:10
Modified 25 декабря, 19:20
Updated 25 декабря, 19:20
По словам горожан, инцидент случился недалеко от ТЦ «Планета», во дворе дома по бульвару Давлеткильдеева. В Telegram-каналах публикуют кадры с камер видеонаблюдения подъездов, на которых попал момент яркой вспышки и громкого звука.
Местные жители высказывают разные предположения о случившемся: от атаки беспилотников до детонации самодельного взрывного устройства. Впрочем, версия об авиаударе едва ли выглядит состоятельной — в таком случае перед «хлопком» было бы слышно характерное жужжание. Происходящее на кадрах также схоже со взрывом трансформатора.
На момент публикации официальные ведомства выясняют подробности инцидента. В МЧС Mkset сообщили, что сообщений о каких-либо разрушениях от местных жителей не поступало. Случиться переполох мог также из-за взрыва мощной петарды.
UPD: В 21:40 по местному времени МВД сообщило, что источником шума была пиротехника.
— В этом же дворе неизвестный мужчина осуществлял торговлю пиротехническими изделиями. Он так же был оперативно выявлен и задержан сотрудниками дорожно-постовой службы. Продавцом пиротехники оказался 25-летний житель Курганской области, — гласит релиз ведомства.
Поводов для паники уфимцам добавляет недавняя атака беспилотников на столицу соседнего Татарстана. Напомним, как сообщал Mkset, налёт БПЛА на Казань был совершён в субботу, 21 декабря.