Башкирские врачи воровали из бюджета России

Следствие установило, что в период с 2019 по 2022 год они использовали логины и пароли врачей и вносили в специализированную программу ложные сведения о якобы проведенных процедурах и обследованиях пациентов. Таким образом, они получали деньги от Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан за услуги, которые фактически не оказывались. Более того, мошенники отправляли в Фонд списки граждан, которые уже оплатили услуги на коммерческой основе, добиваясь повторной оплаты из бюджетных средств. Таким образом, они «зарабатывали» дважды за одни и те же медицинские процедуры.