Башкирские врачи воровали из бюджета России

Posted 25 декабря, 07:48
Published 25 декабря, 07:48
Modified 25 декабря, 11:25
Updated 25 декабря, 11:25
В Бирске перед судом предстанет семейная пара, которая, по версии следствия, проворачивала хитрые аферы с медицинским страхованием. Будучи руководителями медицинской организации, супруги, как утверждает прокуратура, на протяжении нескольких лет обманывали государство.
Следствие установило, что в период с 2019 по 2022 год они использовали логины и пароли врачей и вносили в специализированную программу ложные сведения о якобы проведенных процедурах и обследованиях пациентов. Таким образом, они получали деньги от Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан за услуги, которые фактически не оказывались. Более того, мошенники отправляли в Фонд списки граждан, которые уже оплатили услуги на коммерческой основе, добиваясь повторной оплаты из бюджетных средств. Таким образом, они «зарабатывали» дважды за одни и те же медицинские процедуры.
В результате этих действий, супруги нанесли ущерб государству на сумму более 470`000 рублей. Впрочем, как сообщает прокуратура, на момент написания материала, ущерб был возмещен. Преступную деятельность злоумышленников пресекли сотрудники УФСБ России по РБ. Теперь дело направлено в Бирский межрайонный суд для рассмотрения по существу.
Как ранее сообщал Mkset, мошенническая схема, действовавшая в нескольких регионах России, затронула и жителей Башкирии, ставших жертвами обмана на крупные суммы.