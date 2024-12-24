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Posted 24 декабря, 11:05

Published 24 декабря, 11:05

Modified 24 декабря, 11:55

Updated 24 декабря, 11:55

Криптобиржу мошенников вскрыли в Башкирии

Жители Башкирии попали в сети финансовой пирамиды

24 декабря 2024, 11:05
Фото: МВД России.

Криптобиржу мошенников вскрыли в Башкирии

Мошенническая схема, действовавшая в нескольких регионах России, затронула и жителей Башкирии, став жертвами обмана на крупные суммы, сообщает во вторник, 24 декабря, официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники МВД России при участии ФСБ пресекли деятельность компании Sincere Systems Group LTD, которая подозревается в организации масштабной финансовой пирамиды. Эта организация, созданная гражданами Украины, с 2020 года активно действовала в разных регионах России, включая Башкортостан. Мошенники привлекали инвесторов, обещая баснословные доходы от торговли на рынке FOREX и с использованием технологий искусственного интеллекта.

Сотрудники Sincere Systems обещали прибыль от 3 до 30% в месяц и подкрепляли это демонстрацией фиктивных примеров удачных вложений. Доверчивые граждане переводили деньги на счета организаторов, а взамен получали цифровые активы, не имеющие реальной ценности.

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— Чтобы создать видимость успешной торговли, в личных кабинетах инвесторов отображался растущий баланс, хотя фактически вывести средства было невозможно. Под предлогами блокировки счетов и «аудитов» аферисты отказывали в выводе денег. Похищенные средства переводились на украинские криптовалютные биржи, в том числе WhiteBit, которые могут быть связаны с финансированием ВСУ. Компания не скрывала своих связей, публикуя в соцсетях информацию о поддержке украинской армии, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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По предварительным данным, общая сумма ущерба от действий Sincere Systems составила более 100 миллионов долларов США. В Башкирии, а также в Татарстане, Крыму, Севастополе и Московской области было проведено более 30 обысков. Изъята компьютерная техника, средства связи, рекламные материалы и другие вещественные доказательства.

— Следственный департамент МВД России возбудил уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере. Двое предполагаемых организаторов арестованы, 30 человек были допрошены, — сообщают в ведомстве.
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