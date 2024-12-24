Жители Башкирии попали в сети финансовой пирамиды

Posted 24 декабря, 11:05
Published 24 декабря, 11:05
Modified 24 декабря, 11:55
Updated 24 декабря, 11:55
Сотрудники МВД России при участии ФСБ пресекли деятельность компании Sincere Systems Group LTD, которая подозревается в организации масштабной финансовой пирамиды. Эта организация, созданная гражданами Украины, с 2020 года активно действовала в разных регионах России, включая Башкортостан. Мошенники привлекали инвесторов, обещая баснословные доходы от торговли на рынке FOREX и с использованием технологий искусственного интеллекта.
Сотрудники Sincere Systems обещали прибыль от 3 до 30% в месяц и подкрепляли это демонстрацией фиктивных примеров удачных вложений. Доверчивые граждане переводили деньги на счета организаторов, а взамен получали цифровые активы, не имеющие реальной ценности.
— Чтобы создать видимость успешной торговли, в личных кабинетах инвесторов отображался растущий баланс, хотя фактически вывести средства было невозможно. Под предлогами блокировки счетов и «аудитов» аферисты отказывали в выводе денег. Похищенные средства переводились на украинские криптовалютные биржи, в том числе WhiteBit, которые могут быть связаны с финансированием ВСУ. Компания не скрывала своих связей, публикуя в соцсетях информацию о поддержке украинской армии, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По предварительным данным, общая сумма ущерба от действий Sincere Systems составила более 100 миллионов долларов США. В Башкирии, а также в Татарстане, Крыму, Севастополе и Московской области было проведено более 30 обысков. Изъята компьютерная техника, средства связи, рекламные материалы и другие вещественные доказательства.
— Следственный департамент МВД России возбудил уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере. Двое предполагаемых организаторов арестованы, 30 человек были допрошены, — сообщают в ведомстве.