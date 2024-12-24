Жители Башкирии попали в сети финансовой пирамиды

По предварительным данным, общая сумма ущерба от действий Sincere Systems составила более 100 миллионов долларов США. В Башкирии, а также в Татарстане, Крыму, Севастополе и Московской области было проведено более 30 обысков. Изъята компьютерная техника, средства связи, рекламные материалы и другие вещественные доказательства.