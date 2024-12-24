Жалоба Путину на зарплату кончилась уголовным делом в Башкирии

В Дюртюлинском районе начато уголовное разбирательство по факту задержки зарплаты сотрудникам строительной фирмы. Ранее дорожные строители рассказали об огромным долгах перед ними, возводящими трассу по федеральному проекту, президенту России Владимиру Путину. После открытого обращения и угроз уйти с объекта ситуация сдвинулась с мертвой точки, на которой застыла еще в начале осени 2024 года, и деньги на зарплаты для рабочих резко нашлись.