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Posted 24 декабря, 11:03

Published 24 декабря, 11:03

Modified 24 декабря, 11:08

Updated 24 декабря, 11:08

Жалоба Путину на зарплату кончилась уголовным делом в Башкирии

Жалоба Путину на зарплату кончилась уголовным делом в Башкирии

24 декабря 2024, 11:03
Фото: kremlin.ru.
Долги перед рабочими поставили федеральный проект под угрозу срыва — в ситуации разбирается Следственный комитет Башкортостана, сообщает ведомство во вторник, 24 декабря.
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В Дюртюлинском районе начато уголовное разбирательство по факту задержки зарплаты сотрудникам строительной фирмы. Ранее дорожные строители рассказали об огромным долгах перед ними, возводящими трассу по федеральному проекту, президенту России Владимиру Путину. После открытого обращения и угроз уйти с объекта ситуация сдвинулась с мертвой точки, на которой застыла еще в начале осени 2024 года, и деньги на зарплаты для рабочих резко нашлись.

— Следственное управление Следственного комитета России по Республике Башкортостан, обращаясь к информации от работников ОАО «Хотьковский автомост», открыло уголовное дело в соответствии с ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (за задержку заработной платы), — сообщает пресс-служба СК Башкирии. — В данный момент проводится комплекс следственных мероприятий с целью правового анализа действий руководства компании и оперативного возврата накопившейся задолженности. Руководство следственного отдела провело личную встречу с трудовым коллективом.

Согласно материалам следствия, руководство строительной компании с октября 2024 года не производило полную выплату заработной платы своим работникам, которые выполняли задачи по строительству участка автодороги М-12 в Дюртюлинском районе. Движение по участку Владимир Путин запустил два дня назад.

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