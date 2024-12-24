Заммэра Москвы Ефимов: На юге столицы девелоперы строят семь школ и детских садов

Posted 24 декабря, 17:27
Published 24 декабря, 17:27
Modified 24 декабря, 17:27
Updated 24 декабря, 17:27
Общая площадь этих объектов составляет приблизительно 64 тыс. квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, пишет stroi.mos.ru.
По его словам, в Нагатино-Садовниках планируется возведение двух образовательных учреждений, общая площадь которых превышает 22 тыс. квадратных метров. В Царицыне строятся еще одна школа и детский сад суммарной площадью почти 29 тысяч квадратных метров. В Даниловском районе и в районе Чертаново Южное осуществляется строительство детских садов, по одному в каждом районе, площадь каждого из которых составляет около четырех тысяч квадратных метров.
Ефимов отметил, что также начато строительство детского сада в Нагатино-Садовниках общей площадью около пяти тысяч квадратных метров. В результате этих проектов будет создано почти три тысячи школьных и дошкольных мест. Шесть из построенных объектов планируется передать в городскую систему образования.
Возведение новых образовательных учреждений рядом с недавно построенными жилыми комплексами поможет создать комфортную городскую среду для жителей развивающихся районов.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский сообщил, что в Южном административном округе Москвы по договорам с городом строится четыре социальных объекта. В районе Нагатино-Садовники намечено строительство школы на 675 мест, в Царицыне планируются школа на 900 мест и детский сад с бассейном на 250 детей. Также он добавил, что согласно заключенному контракту в районе Чертаново Южное возводится детский сад на 150 мест на улице Газопровод.
Надзор за возведением социальных объектов в Южном административном округе осуществляется Мосгосстройнадзором.
В процессе строительства школ и детских садов было проведено около 20 выездных проверок со стороны комитета. Инспекторы анализировали выполненные работы и материалы, а также их соответствие проектным стандартам. В контрольных мероприятиях принимали участие специалисты центра экспертиз, находящегося в ведении комитета, для выполнения инструментального контроля качества строительных работ.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на период с 2025 по 2027 год запланировано завершение строительства 200 образовательных учреждений (школ и детских садов), включая те, которые финансируются за счет инвесторов.