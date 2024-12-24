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Posted 24 декабря, 17:27

Published 24 декабря, 17:27

Modified 24 декабря, 17:27

Updated 24 декабря, 17:27

Заммэра Москвы Ефимов: На юге столицы девелоперы строят семь школ и детских садов

Заммэра Москвы Ефимов: На юге столицы девелоперы строят семь школ и детских садов

24 декабря 2024, 17:27
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
В Южном административном округе Москвы застройщики реализуют проекты по строительству семи образовательных учреждений в рамках возведения жилых комплексов.

Общая площадь этих объектов составляет приблизительно 64 тыс. квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, пишет stroi.mos.ru.

По его словам, в Нагатино-Садовниках планируется возведение двух образовательных учреждений, общая площадь которых превышает 22 тыс. квадратных метров. В Царицыне строятся еще одна школа и детский сад суммарной площадью почти 29 тысяч квадратных метров. В Даниловском районе и в районе Чертаново Южное осуществляется строительство детских садов, по одному в каждом районе, площадь каждого из которых составляет около четырех тысяч квадратных метров.

Ефимов отметил, что также начато строительство детского сада в Нагатино-Садовниках общей площадью около пяти тысяч квадратных метров. В результате этих проектов будет создано почти три тысячи школьных и дошкольных мест. Шесть из построенных объектов планируется передать в городскую систему образования.

Возведение новых образовательных учреждений рядом с недавно построенными жилыми комплексами поможет создать комфортную городскую среду для жителей развивающихся районов.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский сообщил, что в Южном административном округе Москвы по договорам с городом строится четыре социальных объекта. В районе Нагатино-Садовники намечено строительство школы на 675 мест, в Царицыне планируются школа на 900 мест и детский сад с бассейном на 250 детей. Также он добавил, что согласно заключенному контракту в районе Чертаново Южное возводится детский сад на 150 мест на улице Газопровод.

Надзор за возведением социальных объектов в Южном административном округе осуществляется Мосгосстройнадзором.

В процессе строительства школ и детских садов было проведено около 20 выездных проверок со стороны комитета. Инспекторы анализировали выполненные работы и материалы, а также их соответствие проектным стандартам. В контрольных мероприятиях принимали участие специалисты центра экспертиз, находящегося в ведении комитета, для выполнения инструментального контроля качества строительных работ.


Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на период с 2025 по 2027 год запланировано завершение строительства 200 образовательных учреждений (школ и детских садов), включая те, которые финансируются за счет инвесторов.

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