Заммэра Москвы Ефимов: На юге столицы девелоперы строят семь школ и детских садов

По его словам, в Нагатино-Садовниках планируется возведение двух образовательных учреждений, общая площадь которых превышает 22 тыс. квадратных метров. В Царицыне строятся еще одна школа и детский сад суммарной площадью почти 29 тысяч квадратных метров. В Даниловском районе и в районе Чертаново Южное осуществляется строительство детских садов, по одному в каждом районе, площадь каждого из которых составляет около четырех тысяч квадратных метров.