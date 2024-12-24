Важного экс-чиновника задержали за взятки в Башкирии

Пресс-секретарь Хабирова отметил, что глава Республики Башкортостан предупреждал, что взяточникам места в правительстве нет. Как сообщили инсайдерские источники, правоохранители и следователи выясняют обстоятельства нарушений Давлетшина, однако официальных комментариев на момент написания материала не поступало.