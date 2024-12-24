Важного экс-чиновника задержали за взятки в Башкирии

Posted 24 декабря, 10:00
Published 24 декабря, 10:00
Modified 24 декабря, 10:06
Updated 24 декабря, 10:06
Утром вторника, 24 декабря, глава Башкортостана Радий Хабиров подписал приказ об увольнении Артура Давлетшина с должности и. о. руководителя Госжилнадзора. Позже экс-главу ведомства, как сообщили инсайдеры, задержали по подозрению в получении взятки.
Пресс-секретарь Хабирова отметил, что глава Республики Башкортостан предупреждал, что взяточникам места в правительстве нет. Как сообщили инсайдерские источники, правоохранители и следователи выясняют обстоятельства нарушений Давлетшина, однако официальных комментариев на момент написания материала не поступало.
Напоминим, Давлетшин с 2018 года работал в структуре МинЖКХ, занимая разные высокие посты. В 2022 чиновник возглавил Госжилнадзор. С сентября 2024 года, статус Давлетшина изменился на и. о. главы комитета.