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Posted 24 декабря, 10:00

Published 24 декабря, 10:00

Modified 24 декабря, 10:06

Updated 24 декабря, 10:06

Главу Госжилнадзора Башкирии обвинили во взятках

Важного экс-чиновника задержали за взятки в Башкирии

24 декабря 2024, 10:00
Фото: vk/Артур Давлетшин.

Главу Госжилнадзора Башкирии обвинили во взятках

Экс-руководителя Госжилнадзора Башкирии Артура Давлетшина, рано утром уволенного главой региона Радием Хабировым, задержали по подозрению во взяточничестве во вторник, 24 декабря.

Утром вторника, 24 декабря, глава Башкортостана Радий Хабиров подписал приказ об увольнении Артура Давлетшина с должности и. о. руководителя Госжилнадзора. Позже экс-главу ведомства, как сообщили инсайдеры, задержали по подозрению в получении взятки.

Пресс-секретарь Хабирова отметил, что глава Республики Башкортостан предупреждал, что взяточникам места в правительстве нет. Как сообщили инсайдерские источники, правоохранители и следователи выясняют обстоятельства нарушений Давлетшина, однако официальных комментариев на момент написания материала не поступало.

Напоминим, Давлетшин с 2018 года работал в структуре МинЖКХ, занимая разные высокие посты. В 2022 чиновник возглавил Госжилнадзор. С сентября 2024 года, статус Давлетшина изменился на и. о. главы комитета.

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