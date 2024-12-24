Врачи Башкирии предупредили об опасности мандаринов

Posted 24 декабря, 07:01
Published 24 декабря, 07:01
Modified 24 декабря, 09:26
Updated 24 декабря, 09:26
С приближением Нового года прилавки магазинов наполняются мандаринами, которые уже давно стали неотъемлемой частью праздничного стола. Однако, главный внештатный диетолог Минздрава РБ Рушания Ялалова предупреждает, что этот сочный фрукт может быть не таким безобидным, как кажется.
В первую очередь, диетолог напоминает об осторожности людям, склонным к аллергии. Мандарины могут стать сильным раздражителем и спровоцировать нежелательные реакции организма. Также стоит быть внимательными тем, кто имеет проблемы с пищеварением. Цитрусовые могут обострить заболевания желудочно-кишечного тракта. Беременным женщинам также рекомендуют употреблять мандарины с осторожностью.
— Кроме того, есть еще одно важное правило — не стоит есть мандарины натощак. Лучше всего употреблять их в дневное или вечернее время, так они лучше усвоятся организмом, — комментируют специалисты Минздрава Башкирии.
Как ранее сообщал Mkset, специалисты Роспотребнадзора Башкортостана предупредили о возможных опасностях, связанных с неправильным питанием и хранением продуктов на Новый год.