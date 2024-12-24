Врачи Башкирии предупредили об опасности мандаринов

С приближением Нового года прилавки магазинов наполняются мандаринами, которые уже давно стали неотъемлемой частью праздничного стола. Однако, главный внештатный диетолог Минздрава РБ Рушания Ялалова предупреждает, что этот сочный фрукт может быть не таким безобидным, как кажется.