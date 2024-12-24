Мигранты избили врачей в Уфе

На кадрах очевидцев видно, что участники драки абсолютно беспричинно, безразборно и безжалостно избивают врачей. Как итог, двое медработников получили побои, а третий вернулся на работу с переломом ноги. К слову, досталось и спецтехнике: один особо буйный участник конфликта ударил по карете скорой помощи, выезжавшей на вызов, и повредил стекло двери.