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Posted 24 декабря, 08:09

Published 24 декабря, 08:09

Modified 24 декабря, 09:09

Updated 24 декабря, 09:09

Избивших медиков мигрантов отправили в колонию

Мигранты избили врачей в Уфе

24 декабря 2024, 08:09
Фото: tg/BDTPRB.

Избивших медиков мигрантов отправили в колонию

Хулиганов, избивших в Башкирии врачей скорой помощи, отправили в колонию, сообщила региональная прокуратура во вторник, 24 декабря.

В сентябре 2024 года возле одного уфимского кафе две компании что-то не поделили. Конфликт плавно перетек в драку, которая продолжилась возле центра скорой медицинской помощи. Пять врачей, заметивших рукопашный конфликт, поспешили к участниками драки, чтобы оказать первую помощь. Однако сотрудники медучреждения попали под горячую руку конфликтующих:

Видео: tg/BDTPRB.

На кадрах очевидцев видно, что участники драки абсолютно беспричинно, безразборно и безжалостно избивают врачей. Как итог, двое медработников получили побои, а третий вернулся на работу с переломом ноги. К слову, досталось и спецтехнике: один особо буйный участник конфликта ударил по карете скорой помощи, выезжавшей на вызов, и повредил стекло двери.

Правоохранители такое продолжение банкета уфимцев не оценили и завели уголовное дело. Суд постановил отправить буйный пациентов — мигрантов — в исправительную колонию сроками от одного года до двух лет и двух месяцев.

Ранее Mkset рассказал, что в Башкирии полицейского избили на застолье.

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