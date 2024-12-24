Весна посреди декабря наступит в Башкирии

Posted 24 декабря, 20:31
Published 24 декабря, 20:31
Modified 24 декабря, 21:31
Updated 24 декабря, 21:31
В среду, 25 декабря, синоптики не обещают осадков. Ветер — умеренный, южного направления. Ночью похолодает до -11°C… -16°C, местами же температура воздуха может опуститься до -18°C… -23°C. Днём потеплеет до -6°C… -11°C.
Небольшой снег прогнозируют в четверг, 26 декабря. Ветер по-прежнему умеренный, южной четверти. Ночью -10°C… -15°C, в некоторых районах до -17°C… -22°C, днём воздух разогреется до -5°C… -10°C.
В пятницу, 27 декабря, вновь небольшой снегопад, который днём перейдёт в умеренный. Ветер юго-западного направления, умеренный. Ночью температура воздуха составит -6°C… -11°C. Днем ожидается до -1°C… -6°C.