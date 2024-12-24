Весна посреди декабря наступит в Башкирии

В среду, 25 декабря, синоптики не обещают осадков. Ветер — умеренный, южного направления. Ночью похолодает до -11°C… -16°C, местами же температура воздуха может опуститься до -18°C… -23°C. Днём потеплеет до -6°C… -11°C.