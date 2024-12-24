mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 декабря, 20:31

Published 24 декабря, 20:31

Modified 24 декабря, 21:31

Updated 24 декабря, 21:31

В Башкирии резко потеплеет

Весна посреди декабря наступит в Башкирии

24 декабря 2024, 20:31
Фото: 1MI.

В Башкирии резко потеплеет

Гидрометцентр Республики Башкортостан в среду, 25 декабря, опубликовал прогноз погоды в регионе на ближайшие дни.

В среду, 25 декабря, синоптики не обещают осадков. Ветер — умеренный, южного направления. Ночью похолодает до -11°C… -16°C, местами же температура воздуха может опуститься до -18°C… -23°C. Днём потеплеет до -6°C… -11°C.

Небольшой снег прогнозируют в четверг, 26 декабря. Ветер по-прежнему умеренный, южной четверти. Ночью -10°C… -15°C, в некоторых районах до -17°C… -22°C, днём воздух разогреется до -5°C… -10°C.

В пятницу, 27 декабря, вновь небольшой снегопад, который днём перейдёт в умеренный. Ветер юго-западного направления, умеренный. Ночью температура воздуха составит -6°C… -11°C. Днем ожидается до -1°C… -6°C.

В Уфе пойдёт дождь в Новый год
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе в новогоднюю ночь спрогнозировали дождь со снегом.

Читайте также:
Башкирского чиновника обвинили во взятке в ₽2,85 млнСВО скоро кончится — прогнозы финансистов и политиков сошлисьСегодня в Уфе: визит Медведева и новогодний штраф
#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Снег#Благовещенск#Прогноз погоды#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Температура#Белебей#Мелеуз#Янаул#Гидрометцентр#Декабрь#Новогодняя ночь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика