Вчерашние салаты запрещают есть в Башкирии

Многие считают, что обилие блюд на новогоднем столе — залог благополучия в наступающем году. Однако, как отмечает заместитель начальника отдела надзора гигиены питания Роспотребнадзора Вилена Асфандиярова, слепое следование этой традиции может обернуться проблемами со здоровьем. Огромное количество салатов, как правило, не съедается за один раз, а вчерашние остатки могут стать причиной отравления. Специалисты настоятельно рекомендуют не хранить заправленные салаты дольше суток и не смешивать свежеприготовленную пищу с остатками прошлой трапезы.