Вчерашние салаты запрещают есть в Башкирии

Posted 24 декабря, 04:15
Published 24 декабря, 04:15
Modified 24 декабря, 04:15
Updated 24 декабря, 04:15
Приближающиеся новогодние праздники несут с собой не только радость и веселье, но и риск переедания и пищевых отравлений. В связи с этим, специалисты Роспотребнадзора Башкортостана предупреждают о возможных опасностях, связанных с неправильным питанием и хранением продуктов.
Многие считают, что обилие блюд на новогоднем столе — залог благополучия в наступающем году. Однако, как отмечает заместитель начальника отдела надзора гигиены питания Роспотребнадзора Вилена Асфандиярова, слепое следование этой традиции может обернуться проблемами со здоровьем. Огромное количество салатов, как правило, не съедается за один раз, а вчерашние остатки могут стать причиной отравления. Специалисты настоятельно рекомендуют не хранить заправленные салаты дольше суток и не смешивать свежеприготовленную пищу с остатками прошлой трапезы.
Кроме того, эксперты советуют не садиться за праздничный стол голодными, а поддерживать нормальный рацион питания в течение дня, чтобы избежать переедания. Также не рекомендуется злоупотреблять жирной и калорийной пищей.
— Новогодний стол является изобилием калорийной пищи, то есть череда застолья у родственников, у коллег, также и у родителей тоже приводит к перееданию. Поэтому не стоит увлекаться, — поясняет Вилена Асфандиярова.
Помимо этого, при покупке продуктов специалисты советуют обращать внимание на состав, сроки годности и условия хранения. Покупать продукты следует только в разрешенных местах торговли, чтобы избежать риска приобретения некачественных товаров, которые могут привести к тяжелым заболеваниям, включая ботулизм.
Ботулизм — острое инфекционное заболевание, вызываемое токсином Clostridium botulinum, который поражает нервную систему организма, нарушая нервно-мышечную передачу. Ботулизм может возникнуть при употреблении в пищу продуктов питания, которые не подвергались достаточной термической обработке и хранились в условиях с низким содержанием кислорода.
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