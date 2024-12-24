В Уфе продлят работу транспорта в новогоднюю ночь

Согласно докладу на оперативном совещании представителя управления транспорта, автобусы в ночь с 31 декабря на 1 января будут ходить с интервалом в 20-25 минут. На линию выйдут как частные перевозчики, так и автобусы «Башавтотранса», также будет доступен электротранспорт.