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Posted 24 декабря, 08:32

Published 24 декабря, 08:32

Modified 24 декабря, 09:07

Updated 24 декабря, 09:07

В Уфе продлят работу транспорта в новогоднюю ночь

В Уфе продлят работу транспорта в новогоднюю ночь

24 декабря 2024, 08:32
Фото: Mkset/Прямая трансляция совещания Ратмира Мавлиева.
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев во вторник, 24 декабря, поручил продлить работу общественного транспорта в связи с новогодними мероприятиями.
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Власти Уфы решили продлить время работы общественного транспорта в новогоднюю ночь, чтобы горожане могли спокойно добраться домой после праздничных гуляний на Советской площади. Как ранее сообщал Mkset, самый поздний рейс в городе был запланирован на 01:15. Однако, учитывая запланированные мероприятия до 3 часов ночи, мэр Ратмир Мавлиев поручил увеличить время работы транспорта.

— Посмотрите ещё раз, чтобы со всех мероприятий можно было уехать, — обратился градоначальник к заместителю начальника управления транспорта и связи города Николаю Никулушкину.

Согласно докладу на оперативном совещании представителя управления транспорта, автобусы в ночь с 31 декабря на 1 января будут ходить с интервалом в 20-25 минут. На линию выйдут как частные перевозчики, так и автобусы «Башавтотранса», также будет доступен электротранспорт.

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