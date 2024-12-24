В Уфе продлят работу транспорта в новогоднюю ночь

Posted 24 декабря, 08:32
Published 24 декабря, 08:32
Modified 24 декабря, 09:07
Updated 24 декабря, 09:07
Власти Уфы решили продлить время работы общественного транспорта в новогоднюю ночь, чтобы горожане могли спокойно добраться домой после праздничных гуляний на Советской площади. Как ранее сообщал Mkset, самый поздний рейс в городе был запланирован на 01:15. Однако, учитывая запланированные мероприятия до 3 часов ночи, мэр Ратмир Мавлиев поручил увеличить время работы транспорта.
— Посмотрите ещё раз, чтобы со всех мероприятий можно было уехать, — обратился градоначальник к заместителю начальника управления транспорта и связи города Николаю Никулушкину.
Согласно докладу на оперативном совещании представителя управления транспорта, автобусы в ночь с 31 декабря на 1 января будут ходить с интервалом в 20-25 минут. На линию выйдут как частные перевозчики, так и автобусы «Башавтотранса», также будет доступен электротранспорт.